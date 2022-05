La rédactrice en chef du magazine Vogue, Anna Wintour, sur le tapis rouge de «son» Met Gala, à New York. Image: sda

A New York, Anna Wintour reste la reine incontestée du Met Gala

Preuve de son pouvoir sur le monde merveilleux des célébrités américaines, cette année marque la toute première fois que toutes les femmes du clan Kardashian ont été invitées au Met Gala par la rédactrice en chef du Vogue US.

Le Met Gala, qui se tient chaque année à New York, c'est avant tout la fête d'Anna Wintour, et les participants ne sont que ses invités... ou pas.

Lundi soir, la gourou du magazine Vogue accueillera une fois de plus les riches et les puissants - ou, du moins, les TikTok-trendy - en organisant le Met Gala pour la 26e fois. Comme toujours, «LA» Wintour, l'influenceuse ultime, est en charge de la liste des invités. Bonne chance pour y figurer!

Le thème de cette année, «Gilded Glamour», s'inspirera de l'âge d'or new-yorkais, une époque où les Astor, les Vanderbilt et les Rockefeller régnaient sur la ville de New York.

En ces temps modernes, personne n'exerce plus de pouvoir sur la culture pop que la famille Kardashian. Et pourtant, selon Page Six, pour la toute première fois, presque toute la famille sera présente – y compris Kim et son petit ami Pete Davidson; Kourtney, qui fera ses débuts au Met avec son fiancé Travis Barker; et Khloé; ainsi que la «Momager» (maman-manager) Kris Jenner; ainsi que les cadettes Kendall et Kylie Jenner.

Par contre, les membres du clan qui ne seront probablement pas présents sont: le frère Rob – actuellement empêtré dans sa bataille judiciaire avec son ancienne petite amie Blac Chyna et qui est rarement vu en public – ou le papa du bébé de Kylie, Travis Scott, qui fait profil bas depuis l'incident de masse du 2021 lors de son concert AstroWorld à Houston (10 morts). Et Kanye West? Vu ses récents déboires, il ne devrait pas non plus être présent cette année, à moins d'une sacrée surprise.

Il n'y a pas si longtemps, les Kardashian étaient persona non grata à la soirée annuelle, car ils étaient considérés par la papesse de la mode comme des stars de la télé-réalité de mauvais goût.

Et pourtant, Anna Wintour, herself, a déclaré que Kim – qui a assisté au Met en septembre dernier dans une tenue Balenciaga de la tête aux pieds, y compris une cagoule recouvrant le visage – est la sœur qui a le plus évolué en matière de style.

«J'admire la façon dont elle s'habille, un peu plus minimaliste et un peu plus couverte» Anna Wintour sur Kim Kardashian, en 2019

Les tickets d'entrée pour participer à l'équivalent des Oscars de la mode sont très chers. Soit vous devez avoir 35 000 dollars (34 000 francs) pour un billet, soit un styliste veut vous habiller et payera l'entrée pour l'invité en question.

La rédactrice en chef, âgée de 72 ans, a aussi ses propres sièges à remplir, et tous ceux qui achètent une table pour 200 à 300 000 dollars - peu importe le niveau de célébrité, voient leur liste d'invités contrôlée par Anne Wintour et personne d'autre.

«Anna est méticuleuse dans les détails. Chaque détail est pensé et orchestré. Elle a une vision, elle sait comment l'exécuter - et les invités s'y retrouvent. Dans cette vision, il y a le génie de savoir comment réunir les bonnes personnes. Il ne s'agit pas seulement de se montrer sur le tapis rouge et de se faire prendre en photo. Il s'agit de ce qui se passe dans cette pièce - c'est magique.» Stephanie Winston Wolkoff, qui a travaillé à Vogue pendant 11 ans et a été le chef de file de Wintour pour le Met Gala à neuf reprises.

Quoi qu'il en soit, celle qui est également la directrice mondiale du contenu pour le géant des médias américains, le groupe Condé Nast, organise le Met Gala depuis 1995.

La seule personne qu'Anna Wintour a déclaré publiquement qu'elle n'inviterait jamais au Met Gala est... l'ancien président Donald Trump. Nous avons donc encore toutes et tous une chance d'y participer!