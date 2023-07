Vidéo: watson

Chris Hemsworth a passé ses vacances «ença» en Valais

Chris Hemsworth, la star de Thor et de Tyler Rake était avec sa famille en Valais pour glisser sur les vagues du centre aquatique Alaïa Bay de Sion et taper la descente en VTT à Crans-Montana.

Si le Valais a toujours attiré les vedettes les plus prestigieuses pour la beauté de ses paysages et ses sports alpins, c'est dorénavant aussi pour ces vagues que certains font le déplacement. En 2021, le centre aquatique d'Alaïa Bay ouvrait sa piscine de 8000 m2 aux premiers surfeurs. Implanté à Sion, ce centre consacré au surf est le premier bassin du genre en Europe.

On peut aisément imaginer que les personnes présentes ce jour-là à Sion ont du s'exprimer par un bon «Nontetcheu! Regarde voir aller le type ici!» en voyant Chris Hemsworth prenant parfaitement la vague comme le surfeur accompli qu'il est sans se douter qu'il s'agissait d'une des plus grandes stars d'Hollywood.

Chris, gravé dans nos cœurs. Image: Capture d'écran

En effet, l'acteur australien a publié sur son compte Instagram des images de lui et de ses enfants en train de prendre la vague. Dans sa publication, il remercie son ami le surfeur professionnel français Mikaël Picon qu'on peut aisément imaginer être celui qui a mené l'Australien à tester le surf artificiel durant ses vacances en Europe.

Sa femme, l'actrice espagnole Elsa Pataki, a également posté sur son compte Instagram une vidéo du couple et de leurs trois enfants en train de vivre leur meilleure vie à VTT ainsi que des photos d'eux au Six Senses, un hôtel 5 étoiles flambant neuf de Crans-Montana dans lequel on peut vous assurer qu'on y dort bien. La station avait déjà accueilli Lionel Messi et sa famille en janvier dernier.



Au vu du texte sous sa publication, Chris Hemsworth était en Valais la semaine dernière, et non pas ce week-end. Inutile donc de le chercher dans la vieille ville de Sion où en train d'acheter une œuvre d'art moche dans l'une des galeries de la station valaisanne. On ignore cependant si la star a eu un coup de cœur pour notre beau coin de pays et s'il a investi dans un chalet à Crans, l'avenir nous le dira. (sbo)

Margaux, notre Chris Hemsworth à nous, a testé Alaïa Bay Vidéo: watson