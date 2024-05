Vidéo: watson

People

Nathan des «Frères Scott» a bien changé

James Lafferty, le Nathan des Frères Scott, a provoqué des bouffées de chaleur sur les réseaux sociaux avec sa dernière campagne pour une marque de vêtements.

Plus de «Divertissement»

Durant les années 2000, la série Les Frères Scott aura accompagné toute une génération de spectateurs (et surtout de spectatrices) avec ses 9 saisons et ses 187 épisodes de drames adolescents.

Les Frères Scott, c'était l'histoire des demi-frères Nathan (James Lafferty) et Lucas (Chad Michael Murray) et de leur rivalité sur le terrain de basket de la ville fictive de Tree Hill. Ces rôles ont collé à la peau de ces acteurs qui n'ont depuis pas bénéficié d'une très grande carrière.

James Lafferty, que l'on avait tout de même pu revoir sur Netflix dans The Haunting of Hill House ou sur Disney+ avec L'Étoffe des héros, s'est affiché le 18 mai dernier dans une pub pour la marque de vêtements American Eagle. La campagne a cassé Internet, et a chamboulé de nombreux fans de la série.

La raison? James Lafferty pose torse nu sur le terrain de basket qui l'a fait connaître, abdos et biceps flamboyants, avec les quelques vêtements de sport de la marque AE.

Une autre grosse transformation 👇 People Harry Potter a bien changé

L’acteur a également partagé les photos sur son compte Instagram, avec en légende : «C’est la plus vieille histoire du monde… Retour sur le court en AE 24/7 ». Il n'a pas fallu longtemps pour que des émojis cœurs et flammes inondent sa publication.

Même ses anciens camarades de jeu dans la série Les Frères Scott y sont allés de leurs commentaires élogieux. Sophia Bush a notamment écrit :

«Bro, tu dois prévenir internet quand tu postes quelque chose comme ça !?»

Bryan Greenberg, qui jouait Jake Jagielski, a exprimé sa stupéfaction avec un:

«Merde, gamin!»

Stephen Colletti, qui jouait Chase, a simplement commenté le physique bestial de l’acteur avec un:

«Beast»

Nathan a bien poussé à la salle 👇 Vidéo: watson

(sbo)