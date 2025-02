Aimee Lou Wood dans la troisième saison de The White Lotus. Image: hbo

Cette île risque de souffrir à cause de «The White Lotus»

La saison 3 de la série à succès «The White Lotus» se déroule en Thaïlande. Alors que l'île de Koh Samui s'attend à devenir une destination de vacances très prisée, certaines voix s'inquiètent de cet important afflux touristique.

Lysander-Noel Liermann / watson.de

Plus de «Divertissement»

Enfin, c'est le moment tant attendu: la nouvelle saison de la célèbre série HBO White Lotus est là. Comme dans les saisons précédentes, les fans peuvent s'attendre à un casting de haut niveau, une intrigue imprévisible et des scènes cinématographiques impressionnantes avec des paysages à couper le souffle.

Si vous n'avez pas encore lu notre critique 👇

Cette fois-ci, la satire sociale avec des composantes de thriller se déroule sur une île idyllique en Thaïlande: Koh Samui. Mais le boom touristique attendu menace de la détruire.

Koh Samui, un écrin de beauté. Image: E+

Une recette assez simple

Il y a des séries que l'on regarde et que l'on oublie aussitôt. Et puis il y a The White Lotus. Prévue à l'origine pour n'être qu'une mini-série de six épisodes, elle a rapidement conquis le monde du streaming.

Avec son casting prestigieux et excentrique, la série met en scène les absurdités des relations humaines, et surprend chaque fois. Elle offre une critique acerbe des beaux et des riches, exposant leur superficialité, leur hypocrisie et leurs luttes de pouvoir dissimulées.

La troisième saison ne fait pas exception, avec un casting encore plus surprenant: Jason Isaacs, le terrifiant Malefoy de Harry Potter, le fils d'Arnold Schwarzenegger, Patrick, et la superstar de K-Pop Lisa du groupe Blackpink rejoignent cette fois-ci l'aventure.

Les décors jouent également un rôle clé dans le succès de la série: après Hawaï dans la première saison, la Sicile dans la deuxième, c’est maintenant une île en Thaïlande, des lieux véritablement paradisiaques.

Le succès de chaque nouvelle saison est aussi prévisible que l'engouement pour les lieux de tournage de la série. Le Four Seasons Resort de Maui, qui a accueilli la première saison, a vu le nombre de demandes augmenter de 425% après la diffusion de la série.

The White Lotus, saison 3: trailer Vidéo: youtube

Ce que disent les habitants de l'île

En Thaïlande, ce succès touristique à venir fait peur. A peine deux fois plus grande que Brême, le plus petit Land allemand, l'île de Koh Samui risque de sombrer sous l'afflux de visiteurs.

Des montagnes de déchets de plusieurs mètres de haut, empilées à quelques kilomètres seulement des complexes hôteliers de luxe, font partie du quotidien des habitants de la deuxième plus grande île de Thaïlande. La raison: l'incinérateur de déchets est tombé en panne il y a des années et n'a pas été remplacé. Les habitants sont ainsi dérangés par les mauvaises odeurs et l'eau contaminée.

Koh Samui est depuis longtemps confrontée à des plages polluées. Image: imago images

«C'est injuste pour la communauté locale», déclare Samaporn Boonsa, résidente, à Context, à propos de la priorité accordée par la Thaïlande aux mesures touristiques, telles que l'amélioration des infrastructures, plutôt qu'à l'amélioration de la vie quotidienne des habitants. En effet, le gouvernement a fixé un objectif ambitieux: 40 millions de touristes d'ici 2025.

Le maire de Koh Samui avoue à Context:

«Nous ne sommes pas assez stables pour supporter le tourisme en ce moment»

Il fait référence aux personnes qui pourraient affluer en raison de White Lotus.

En plus de la crise des déchets, l'île souffre d'une grave pénurie d'eau. L'île doit se contenter de 21 000 mètres cubes d'eau, alors qu'elle a besoin d'au moins 30 000 mètres cubes.

Selon Kannapa Chieochan, professeure à l'université Thammasat, les fautifs sont clairs: «Il y a une surconsommation, en particulier dans le secteur du tourisme.»

«La majeure partie de l'argent généré par le tourisme ne profite pas à la communauté locale, mais plutôt aux grandes entreprises et aux gros investisseurs» Kannapa Chieochan, professeure à l'université Thammasat

La rappeuse thaïlandaise Lisa pourrait jouer un rôle décisif dans cette situation. Elle est considérée comme une superstar, avec plus de cent millions de followers sur Instagram. Par le passé, rien que sa présence dans des lieux touristiques a suffi à provoquer un afflux massif de visiteurs, rendant ces endroits presque inaccessibles.

D'autres Thaïlandais considèrent la présence de Lisa dans la série comme un «petit plus» pour la représentation de leur culture. Reste à savoir si ses débuts d'actrice créeront un engouement supplémentaire pour les voyages vers l'île du golfe de Thaïlande.

HBO compte en tout cas sur un autre succès colossal. La preuve: la série a déjà été prolongée pour une quatrième saison. On ne peut qu'espérer que la production choisira un endroit capable de gérer l'afflux de visiteurs.

Traduit et adapté par Noëline Flippe