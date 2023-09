Spoiler alert: Harry Potter est devenu «Shredded». image: captures

Harry Potter a bien changé

Daniel Radcliffe a visiblement bien travaillé son six packs, et a dévoilé sa nouvelle silhouette ultra-taillée dans la série comique Miracle Workers de TBS.

La Toile ne s'en remet pas. Harry Potter, son Harry Potter, n'est plus ce petit écolier doué pour le sport sur balais. La version «Radcliffe's body» 2023 semble avoir suivi point par point le programme de Tibo InShape, et c'est dans l'épisode final de la série comique Miracle Workers de TBS que le public a pu le (re) découvrir.

Sur les réseaux, les viewers n'ont pas seulement pointé du doigt les pec' et trapèzes gonflés à bloc de l'acteur de 34 ans, ou encore ses plaques de chocolat ultra-apparentes. Non, les internautes sont bien plus fins observateurs que cela. Ils ont également relevé le côté drôle et déjanté du Britannique, qui incarne sans compromis Sid, un guerrier postapocalyptique «de style Mad Max» qui combat des robots et des méchants dans un désert. Dans la scène en question, pour le moins loufoque, l'acteur déchire sa chemise ainsi que son falzar en mode Magic Mike - sauf qu'il hurle en même temps. Terminant en slip blanc, l'acteur finit par fendre l'air tel un Nimbus.

Rien à voir avec l'écolier de Poudlard, qui est tout de même très sérieux, même quand il prévoit un mauvais coup, comme utiliser la carte des maraudeurs pour se rendre à Pré-au-Lard.

Sur Twitter (X, pour les initiés), threads et réactions se sont enchaînés:

«Mais qu'est-ce qui est arrivé à Harry Potter?» Finis les chocogrenouilles. Bonjour les prot'.

«Oh mon Dieu, j'adore ce show!! Je ne sais pas comment je l'ai découvert, mais cela m'a fait découvrir Jon Hamm, et à quel point Daniel Radcliffe est vraiment drôle!»

«Daniel Radcliffe, le célèbre Harry Potter avec les griffes de Wolverine qui hurle... Marvel a maintenant son nouveau Wolverine!!!»

«Punaise, Daniel Radcliffe est vraiment barré»

Pour rappel, l'acteur s'était déjà dévoilé en 2008 dans la pièce de West End Equus. Mais depuis, il a gardé sa chemise vissée à sa pudeur.

Grâce à sa compagne

Daniel a attribué ce changement physique spectaculaire à sa petite amie de longue date, l'actrice Erin Darke, 38 ans, avec qui il a eu un enfant.

«Depuis que j'ai commencé à sortir avec elle, j'ai pris un peu plus de muscle» Daniel Radcliffe au média E!

Cependant, la star de Docteur Frankenstein a tenu à rester humble: ce n'est pas qu'il s'entraîne plus que n'importe quel quidam; c'est que «quand nous (réd: nous, les stars) le faisons, nous nous faisons toujours photographier». Ah ben, oui, il y a peut-être un peu de ça.

Miracle Workers │La Bande-annonce👇 Vidéo: youtube

À quoi ressemble le casting de Harry Potter, 20 ans après? 1 / 12 À quoi ressemble le casting de Harry Potter, 20 ans après? source: keystone

