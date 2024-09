La star du rock, avec pour fond la vidéo dans laquelle on peut le voir venir en aide à une personne désespérée. Image: watson

Jon Bon Jovi lui a sauvé la vie

Jon Bon Jovi, leader du groupe américain Bon Jovi, a été applaudi par la police de Nashville pour avoir porté secours à une femme qui était sur le point de sauter d'un pont.

Plus de «Divertissement»

La légende du rock américain Jon Bon Jovi a sauvé une femme qui menaçait de sauter d'un pont à Nashville, dans l'Etat américain du Texas, ce mardi 10 septembre.

En plein tournage d'un clip, le chanteur et son équipe de production ont remarqué qu'une femme avait enjambé la rambarde et était sur le point de sauter dans une rivière.

Avec une autre personne, Jon Bon Jovi s'est approché de cette femme désespérée et a discuté avec elle afin de l'apaiser. Après un moment, ils l'ont aidée à franchir la rambarde, afin qu'elle atterrisse saine et sauve de l'autre côté. La femme a ensuite été prise en charge par l'équipe de Jon Bon Jovi, avant d'être hospitalisée.

C'est la police de Nashville qui a publié sur ses réseaux sociaux ce mercredi 11 septembre les images de vidéosurveillance de la scène, souhaitant rendre hommage au chanteur.

«Chapeau à lui et à son équipe pour avoir aidé une femme sur le pont Seigenthalter mardi soir» La police de Nashville, à propos de Jon Bon Jovi. facebook

La vidéo postée par la police a été supprimée depuis, mais de nombreux internautes et médias l'ont relayée.

La séquence dans son intégralité: Vidéo: watson

On ignore ce que Jon Bon Jovi a dit à cette femme, et le chanteur n'a pour l'instant pas réagi. Selon le média Page Six, il ne s'exprimera pas sur le sujet «par respect pour la personne qui se trouvait dans une situation de détresse et de vulnérabilité».

Selon CNN, Jon Bon Jovi possède l'expérience et une formation adéquates pour aider les individus en temps de crise, grâce à sa JBJ Soul Foundation, qu'il a créée en 2006.

La fondation, selon son site Internet, œuvre «à briser le cycle de la faim, de la pauvreté et du sans-abrisme» à travers divers programmes et en soutenant des organisations communautaires.

(sbo)