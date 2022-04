Rihanna, enceinte et tout simplement sublime. Image: twitter

People

Rihanna fait la Une du magazine Vogue avec son futur bébé

La chanteuse originaire de la Barbade est resplendissante sur la couverture de Vogue du mois de mai.

Depuis qu'elle a annoncé sa grossesse avec son compagnon A$AP Rocky en janvier, Rihanna, n'a pas hésité à afficher des looks de maternité audacieux et avant-gardistes, ravissant ses fans avec son choix de crop tops, de robes transparentes et de chaînes pour le ventre.

Aujourd'hui, elle est la star du numéro de mai d'American Vogue, qu'elle présente dans un body en dentelle rouge vif et des gants assortis de la maison Alaïa. Quelle classe!

Les coulisses du shooting made in Vogue: Vidéo: YouTube/Vogue

Moins de trois mois après les premières photos publiques de Rihanna en tant que future maman, où elle et son compagnon posaient amoureusement à Harlem alors qu'elle portait un manteau bouffant Chanel vintage vibrant, déboutonné par le bas, un jean taille basse et une ceinture à chaînes Chanel. Depuis, elle profite de chaque apparition publique pour présenter une nouvelle tenue qui fait tourner les têtes:

«Quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis dit qu'il était hors de question que je fasse du shopping dans l'allée de la maternité. Je suis désolée - c'est trop amusant de s'habiller. Je ne vais pas laisser cette partie disparaître parce que mon corps change.»

Bien que la date d'accouchement de «RiRi» ne soit pas encore connue, elle a révélé à ELLE le mois dernier qu'elle était déjà dans son troisième trimestre. Au magazine Vogue, elle a déclaré qu'elle espérait avoir réussi à «redéfinir ce qui est considéré comme décent pour les femmes enceintes».

«Mon corps fait des choses incroyables en ce moment, et je ne vais pas en avoir honte. Cette période devrait être une célébration. Parce que pourquoi devriez-vous cacher votre grossesse?» Rihanna

Au mois de février, pendant tout le mois de la mode, Rihanna a mis tout le monde d'accord, se présentant au défilé Gucci à Milan avec un crop top en latex et un manteau de fourrure violet sur-dimensionné. Puis au défilé Dior à Paris, où elle portait un slip en dentelle noire transparent avec des bottes en cuir verni arrivant au genou. Longue vie à RiRi et à sa petite famille!