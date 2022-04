Britney Spears est enceinte de son troisième enfant

«J'ai perdu tellement de poids pour partir en voyage à Maui pour le reprendre ensuite 🤷🏼🤷🏼🤷🏼 ... Je me suis dit "Bon sang... qu'est-ce qui est arrivé à mon estomac???". Mon mari m'a dit "Non, c’est juste un “food baby”, idiote!!!". Alors j'ai fait un test de grossesse... et euhhhh bien... je vais avoir un bébé 👶🏼.»

Britney Spears