Selena Gomez vs Hailey Bieber: cette vidéo relance la guerre des fans

Une vidéo virale sur TikTok montre Hailey Bieber se moquer de Taylor Swift. Selena Gomez a commenté le post remettant ainsi une pièce dans la clash machine entre les fans.

Pour comprendre cette histoire, il faut prendre la machine à remonter le temps et la programmer à 2015. Hailey Bieber, à l'époque Hailey Baldwin, critiquait la musique de Taylor Swift à la télévision. Cette courte séquence est actuellement virale sur TikTok.

Dans la vidéo, on voit Hailey Bieber faire un geste de vomissement tout en commentant la musique de Taylor Swift. L'internaute qui a mis en ligne la vidéo a écrit: «C'est la vraie Hailey. Une intimidatrice.» De nombreux internautes l'ont appelée «Mean Girl» dans les commentaires et en ont profité pour parler à nouveau de leurs rencontres désagréables avec le mannequin.

Fans toxiques et haine sur internet

Selena Gomez, la meilleure amie de Taylor Swift, a remis deux balles dans la machine en commentant la vidéo et a ainsi ravivé une guerre de cinq ans entre les fans de Selena Gomez et ceux de Hailey Bieber. Elle a commenté: «Je suis désolée, ma meilleure amie est et reste l'une des meilleures du secteur.» Le jukebox est rallumé!

Hailey Bieber et Selena Gomez entretiennent une relation tendue depuis des années. Le mannequin a épousé Justin Bieber quatre mois seulement après que lui et Selena Gomez ont mis fin à leur relation intermittente de huit ans. D'un côté, de nombreux fans ont réprimandé Hailey sur les réseaux sociaux, de l'autre, les fans de Hailey ont commencé à intimider Selena.

Les fans sont dans un tunnel

Il faut quand même rappeler que la séparation et le mariage remontent maintenant à cinq ans... CINQ ANS! Pourtant, certains super fans ne peuvent s'empêcher de penser au retour amoureux de Justin et Selena. Il existe un certain nombre de vidéos sur l'internet mondial qui tentent de prouver que Justin et Hailey ne sont pas faits l'un sur l'autre. Ce sont les mêmes qui essaient de prouver que la Terre est plate.

Il faut aller lire les commentaires sous ce genre de vidéos, on dirait que c'est les mêmes complotistes qui analysent l'explosion dans le World Trade Center en 2001. Vidéo: YouTube/The Hollywood Fix

De telles vidéos garantissent d'alimenter la haine mutuelle entre les fans de Selena et de Hailey. Même si les deux stars leur ont demandé de laisser tomber. Justin Bieber, qui a été accusé par Selena de l'avoir abusée émotionnellement durant leur relation, est quant à lui largement épargné par les attaques de haine.

Il n'y a pas que Selena Gomez et Justin Bieber qui sont concernés par des fans toxiques. Beaucoup de fans espèrent également un retour amoureux de Justin Timberlake et Britney Spears. Un amour qui s'est terminé il y a 21 ans. La relation entre Jennifer Aniston et Brad Pitt, qui se sont séparés en 2005, est tout aussi ancienne. Néanmoins, les deux stars doivent subir encore et encore les rumeurs d'une liaison secrète.

Aux dernières nouvelles, elles étaient devenues copines...

