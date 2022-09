Le mannequin de 25 ans a toujours la «Bieber fever», et elle l'a bien fait savoir dans le podcast Call her Daddy sur Spotify. Image: capture d'écran

«Ma position préférée, c'est la levrette»: Hailey Bieber se lâche sur sa vie de couple

Son mariage avec Justin Bieber est solide et Hailey l'a fait savoir dans le podcast Call her Daddy. Entre deux détails «hot» sur sa vie de couple, elle balance sur son supposé triangle amoureux avec Selena Gomez.

On la connaissait discrète, mais désormais, Hailey née-Baldwin-mais-désormais-Bieber-aka-la-femme-de-Justin veut que les choses soient dites: Non, elle n'a jamais «volé» Justin à Selena Gomez.

Invitée à participer au podcast Call her Daddy animé par Alexandra Cooper sur Spotify ce mardi 27 septembre, l'influenceuse et mannequin de 25 ans a également partagé quelques sulfureux fragments de sa vie intime. Florilège.

Non, elle n'a pas «volé» Justin

Epuisée par l'étiquette de briseuse de ménage qui lui colle à la peau depuis des années, le mannequin tient désormais à clarifier la situation.

«Je ne suis jamais sortie avec Justin quand il était lui-même engagé avec quelqu'un» Hailey Bieber dans Call her Daddy

Hailey n'avait jusqu'ici jamais répondu publiquement aux polémiques qui séparent les «selenators», les fans de Selena et les «Biebz» aux siens. Mais elle a bien fait comprendre qu'elle ne s'exprimera qu'une seule fois sur le sujet. «C'est fou que je n'aie jamais parlé de ça avant», songe-t-elle, enfoncée sur son siège derrière un énorme micro. «Une grande partie de la haine que j'ai reçue vient du fait que les gens pensent que je l'ai volé». Mais il n'y a qu'une seule vérité, de son point de vue.

«Ce n'est pas mon genre de m'immiscer dans la relation de quelqu'un. Je ne ferais jamais ça. J'ai été élevée mieux que ça» Hailey Bieber dans Call her Daddy

Elle a également nié avoir eu une relation discontinue avec Justin. Ces rumeurs qui traînent depuis des années, «c'est complètement fou. Period point-blank».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CALL HER DADDY (@callherdaddy) Hailey et Justin se sont fiancés en juillet 2018, et se sont mariés deux mois plus tard.

Elle s'ennuie en «missionnaire»

A la question: «Est-ce que Justin et toi avez la même position sexuelle préférée?», l'influenceuse ne botte pas en touche: «C'est toujours différent. Mais ce n'est en tout cas pas le missionnaire. J'aime beaucoup la levrette» (doggy-style en anglais, pour les éventuels non-initiés).

Autre détail croustillant, elle préfère pratiquer le coït de nuit. Eh bien, les nuits sont courtes chez les Bieber!

C'est pas facile de sortir avec une superstar...

...même quand l'on est soi-même une célébrité, et qu'on s'est mariée aussi jeune.

Faut pas croire que c'est glamour et paillettes tous les jours à Los Angeles. Les tourtereaux adorent se retrouver en fin de journée pour faire des choses simples. Mais pour Hailey, le vrai défi, c'est de trouver une harmonie entre ses désirs, ses besoins et ses rêves, et la vie trépidante de Justin:

«J'ai 25 ans, j'ai ma carrière, ma vie, mes propres amis, et lui aussi. Trouver un équilibre à deux, c'est du travail» Hailey Bieber dans Call her Daddy

Elle n'aime pas les clash

Voilà qui pourrait expliquer sa résilience, et son gracieux silence au fil des polémiques. La belle blonde n'a jamais perdu ses nerfs - du moins publiquement - face aux vagues de haine qui la ciblent depuis son mariage avec l'interprète de «Sorry».

«J'aime pas me confronter à des situations tendues», explique l'influenceuse.

«J'essaie d'y travailler, mais j'aime pas quand les choses se terminent sur une note amère. Surtout si c'est une personne qui appartient à la même industrie que moi» Hailey Bieber dans Call her Daddy

Selena, tu te sens visée?

Justin, c'est juste un gars standard

Dans les yeux de Hailey, Justin c'est un gars «normal et standard» (avec juste 200 millions de followers de plus que vous sur Insta. Un détail. Standard, on vous dit). «Après tout ce qu'il a traversé pour être célèbre, et si jeune, il s'en est bien sorti», juge le mannequin.

