Embrouille à Cannes

En montant les marches du festival, Kelly Rowland s'est tendue comme une brique à cause d'une altercation avec une agente de sécurité.

On la connaissait surtout lorsqu'elle faisait partie des Destiny's Child et à cette époque, elle ne menaçait encore personne avec son long doigt et son ongle aiguisé comme un couteau japonais. Kelly Rowland, qui a récemment joué dans Mea Culpa, un thriller Netflix sorti en février, s'est emportée ce mardi 21 mai en montant les marches du Palais des Festivals à Cannes.

Alors qu'elle faisait des signes façon Miss France à la foule et aux photographes, une agente de sécurité lui a fait comprendre que ça suffisait de faire coucou, qu'elle avait eu son moment de gloire et bref, qu'il fallait aller de l'avant.

La scène:

La vidéo en question n'a pas de son. On n'entend pas ce se disent Kelly Rowland et la femme chargée de fluidifier le trafic sur le tapis rouge, mais on peut facilement déduire que la chanteuse n'apprécrie pas qu'elle pose une main sur elle.

Ou alors, peut-être qu'elles s'embrouillent sur tout autre chose:

L'ex-membre des Destiny's Child aurait tendance à jouer les divas. Selon Page Six, en février, elle avait quitté le plateau de l'émission Today parce que sa loge n'était pas «à la hauteur», laissant Hoda Kotb sans co-animatrice.

Et si vous vous demandez pourquoi Kelly Rowland dont le film Netflix n'a clairement pas été projeté à Cannes (il a un score très médiocre de 4,1/10 sur IMDb), se retrouve au festival du cinéma le plus glamour du monde, c'est parce que comme beaucoup de stars, chanteuses, mannequins, influenceuses, elle était invitée par des marques, notamment Messika, marque de joaillerie et Kilian Paris, marque de parfum.

