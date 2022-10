People

La nouvelle tête de Johnny Depp effraie ses fans

Lundi soir, Johnny Depp a pris un bain de foule avant son concert. Problème, beaucoup ne l'ont pas reconnu et sur Twitter, ses fans s'en amusent.

Il fut un temps où Johnny Depp avait encore un peu de sex appeal. Même lors de son procès, il portait une moustache parfaitement domptée et il était bien peigné. Et bien, ce n'est plus le cas. Comme le rapporte le New York Post, Johnny Depp est allé à la rencontre de ses fans avant son concert à New York. Et là... c'est le choc.

C'est un Johnny Depp (trop) rasé, visiblement bouffi et comme édenté qui a été photographié à New York, mais aussi avant son concert alors qu'il prenait des selfies et signait des autographes. En effet, l'acteur de 59 ans est méconnaissable. Johnny Depp sans barbe, c'est plus Johnny Depp. Une tête qui lui a valu le surnom de «monstre de Frankenstein» sur Twitter.

Ozzy Osbourne plutôt que Johnny Depp

Certains internautes comparent également l'acteur à Ozzy Osbourne, un chanteur connu pour son look particulier. «On dirait qu'il a bu trop de mégapinthes», s'exclame un autre internaute en faisant référence à son témoignage lors de son procès contre Amber Heard.

«Cette photo de Johnny Depp rasé m'a fait très peur, je dois l'admettre»

Mais qu'importe le look, Johnny Depp semble profiter de sa nouvelle vie et de ses bains de foule alors qu'Amber Heard a préféré se cacher en Espagne et changer de nom pour passer à autre chose. (sia)