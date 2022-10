People

Incognito, Amber Heard vit à Majorque et a même changé de nom

Amber Heard qui a fui les Etats-Unis après la médiatisation de son procès, a été retrouvée après trois mois d'absence. Elle coule des jours heureux en Espagne et en famille.

Voilà des mois que le monde n'avait plus de nouvelles d'Amber Heard. Elle avait disparu des radars médiatiques. La maman de 36 ans a été retrouvée à Majorque, en Espagne, où elle s'est visiblement réfugiée avec sa fille et sa compagne, Bianca Biutu, écrit le Daily Mail ce dimanche 2 octobre.

Sa dernière apparition date de juin dernier, alors que le verdict venait de tomber. L'actrice, qui doit 15 millions de dollars à Johnny Depp, avait été aperçue en train d'acheter des vêtements dans une grande surface.

Elle a changé de nom

C'est une Amber Heard incognito et tout sourire qui a été photographiée à Majorque. On la voit passer du bon temps avec sa fille dans un parc pour enfants ou encore flâner dans les ruelles, habillée simplement, avec une paire de tongs aux pieds et sans maquillage.

Mais la grande nouvelle, c'est le Diario de Mallorca, un média espagnol, qui nous l'apprend: Amber Heard aurait changé de nom. Du moins, pour louer la villa dans laquelle elle vit avec sa compagne et la fille qu'elle partage avec Elon Musk.

L'actrice se ferait appeler Martha Jane Cannary. Un nom qui n'a pas été inventé puisqu'il n'est autre que celui d'une héroïne américaine du 20e siècle, plus connue sous le nom de Calamity Jane.

