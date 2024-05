People

Justin et Hailey Bieber ont annoncé une grande nouvelle

Carnet rose: la superstar canadienne de la pop et la mannequin américaine attendent leur premier enfant!

C'est sur Instagram que Justin et Hailey Bieber ont annoncé ce jeudi la bonne nouvelle. Sur les clichés, on voit la mannequin et entrepreneuse américaine de 27 ans en robe blanche en dentelle, qui pose la main sur son ventre arrondi.

Le couple attend son premier enfant. Image: instagram @haileybieber

La nouvelle a été annoncée ce jeudi. Image: instagram @haileybieber

Dans une vidéo, ils semblent également renouveler leurs voeux lors d'une cérémonie en plein air. D'autres images montrent le futur père de 30 ans, en train de prendre en photo sa femme enceinte.

Les rumeurs enflaient

Depuis quelques semaines, des spéculations circulaient en ligne sur une possible grossesse. Le média people TMZ, citant des «sources directement informées», a annoncé que sa grossesse en était à plus de six mois.

La bonne nouvelle a rapidement fait le tour des médias et les internautes se sont montrés enchantés. Sous la publication Instagram, qui a récolté plus de 7 millions de j'aime, on peut lire par exemple:

«Je suis trop heureuse pour vous 😍😍😍😍»

«Oh mon dieu, c'est magnifique! Félicitations!»

«Tu seras une mère incroyable! Félicitations à vous deux»

«Enfin!!!!! Je me réjouis!!!!! ❤️❤️❤️❤️»

