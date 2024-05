En quinze ans de carrière, Justin Bieber a accumulé autant de moments de gloire que de difficultés personnelles. Getty Images North America

Analyse

Le moment où Justin Bieber a déraillé

Un selfie posté dimanche, des larmes grosses comme des citrons de Sicile, une cascade de questions. Au fond, c'est quoi le problème de Justin Bieber? Entre rumeurs de troubles conjugaux, épisodes de dépression et soucis de santé chroniques, en 15 ans de carrière, le musicien a collectionné autant de récompenses que de casseroles. Enquête d'une ex-fan repentie.

Marine «D'après toi, Justin, c'est quand le moment où il est vraiment parti en vrille?»

En adressant ce texto à Ana, dans la foulée du selfie publié dimanche par mon ancienne idole, le visage fendu par des rivières de larmes, ma collègue semble embarrassée.

Un selfie publié dimanche a semé la panique parmi les fans du chanteur. instagram

Bien qu'éminente experte people et fine connaisseuse du parcours de Justin Bieber, là voilà bien en peine de me répondre.

Ana Wow, tu t'attaques à un gros morceau. Par où commencer?

Je réalise l'ampleur de ma mission. Déterminer le point de bascule. Le moment où cette pépite musicale à la voix d'or, dénichée au fin fond d'un bled de l'Ontario et propulsée sur la scène mondiale à l'âge de 14 ans, s'est brisée.

Une douce obsession

Le temps d'un plongeon dans mes souvenirs et les archives, je redeviens Marine, 12 ans. Une préado paumée au milieu de ses questions existentielles et sweatshirts violets trop larges, de ses complexes et de l'inévitable acné. Seule constante dans ce vaste foutoir physique, hormonal et émotionnel: Justin Bieber.

La mèche légendaire, qui a suscité autant d'adoration que d'envies de meurtre chez ses détracteurs. Image: FilmMagic

Nous sommes en février 2010 et, comme des centaines de millions d'autres fans, j'ai été percutée. Sur YouTube. Touchée en plein coeur par ce petit gars aux fossettes craquantes et à la mèche caractéristique, se trémoussant dans un bowling et clamant à une brune plus jolie que moi: Baby, baby, baby, baby, oooooouh. Un refrain qui tourne bientôt en boucle sur mon MP3, repris en choeur par mes copines dans la cour de récré, pendant que les garçons ricanent ou lèvent les yeux au ciel.

Pff, les jaloux.

Me voilà habitée. Durablement obsédée par ce faon à la voix d'enfant de choeur, à la beauté presque douloureuse. Au printemps 2010, je lis, je dors, je mange, je respire Justin Bieber. Son album My World rythme mes trajets vers le collège, les soirées pyjamas et mes premières déceptions amoureuses de sixième. Valentin a une nouvelle copine? Je m'effondre sur That Should Be Me. J'ai craqué pour Marc-Antoine? Je chantonne One Love. D'humeur rêveuse? Je fredonne Up.

Ses yeux noisette qui pétillent, ses lèvres dodues et sa tignasse obsédante sont partout. Les murs de ma chambre, mes carnets scolaires, mon journal intime, mon Skyblog, jusqu'à ma parure de lit. Sans oublier mes comptes MySpace et Twitter, créés spécialement pour pouvoir suivre les aventures de mon idole en temps réel.

Et je ne suis pas la seule.

En septembre 2010, Justin Bieber représente 3% de tout le trafic généré sur la plateforme, aujourd'hui rebaptisée X.

Des lyrics au plus infime détail de sa (brève) biographie, je récite tout par coeur. Son enfance dans une famille modeste de Stratford, Ontario. Les entraînements de hockey sur glace et les dimanches à l'église. La batterie, la guitare et la trompette domestiquées en autodidacte. Et puis, le coup de génie de sa maman, Pattie Mallette: poster les reprises du jeune prodige sur YouTube. Des vidéos qui tomberont dans l'oeil d'un agent en quête de jeunes talents, Scooter Braun.

Justin Bieber n'a que 13 ans quand il devient le protégé d'Usher. Un an plus tard, il chante devant Barack Obama à la Maison-Blanche.

Justin et son mentor, Usher, en 2010. Getty Images North America

Le début de la décadence

Un mioche jeté dans une frénésie mondiale, palpitante, violente, inarrêtable. Un ado comme les autres qui, du jour au lendemain, peut «offrir une maison à sa maman» et payer les fameuses vacances à DisneyWorld qu'elle ne pouvait pas se permettre. Céder à ses pulsions les plus folles. Parader dans une Lamborghini jaune vif ou adopter un singe de compagnie. Un gamin forcément immature, pour qui des masses d'adolescentes en rut seraient prêtes à tuer. Moi la première.

Je n'oublierai jamais la sensation de cette fosse en furie du Hallenstadion de Zurich, ce 8 avril 2011. Le premier concert de Justin Bieber en Suisse. Prête à tout, coups de coude, de crocs ou de griffes, pour pouvoir m'approcher au plus près de la scène. La chaleur est insoutenable, les filles tombent comme des mouches, évacuées par ses agents de sécurité. Tant mieux. Ma chance, qui sait, d'attraper une bouteille d'eau jetée dans le public, une goutte de sueur, un crachat. N'importe quoi, tant qu'il s'agit de l'ADN de «mon» Justin. Nous sommes en transe. Ce concert sera l'un des plus beaux moments de ma vie.

Des nuées de fans à New York, dans l'attente de JB. Image: Corbis Entertainment

Et puis, sans prévenir, Justin Bieber craque.

Est-ce ce débordement d'affection? Le vertige de la célébrité? L'incursion soudaine des paparazzis dans son intimité, à un âge où on aspire surtout à ce qu'on nous fiche la paix? La perspective d'un compte en banque bourré de millions, quand il lui fallait autrefois compter chaque cent? Le retour de son père, Jeremy, un ex-taulard avec des penchants pour l'alcool et la bagarre? Ses ruptures très médiatisées avec Selena Gomez? Ses mauvaises fréquentations? Ou, comme l'ont récemment suggéré ses fans, de potentiels abus de la part du rappeur Diddy?

Peut-être tout ça à la fois. Après cinq ans sous la stricte protection de son manager et de son équipe, le «gentil garçon» qui survolait son public affublé d'une paire d'ailes, sort les cornes. Pour devenir le «bad boy» préféré des tabloïds. En mars 2014, le magazine Rolling Stone consacre un article à la descente aux enfers de l'ange déchu, qui cuve ses nuits et l'alcool dans la salle VIP d'un club de strip-tease de Miami au parfum de weed. A ses côtés, son père sirote une bière en profitant du défilé de strip-teaseuses engagées par son fils de 19 ans.

Getty Images North America

Justin Bieber sort alors de deux années pénibles, où les tatouages se sont enchaînés au rythme de ses frasques. Graffitis racistes, vomi sur scène, pipi dans un seau en hurlant «Fuck Bill Clinton», agressions de gardes du corps, jets d'oeufs contre la maison de son voisin, arrestation au volant d'une voiture de luxe, mugshot. Sans oublier un joyeux cocktail à base de sirop pour la toux et de MDMA.

Au petit matin, ses agents de sécurité se faufilent dans sa chambre pour tâter son pouls et s'assurer qu'il est toujours en vie.

«A 20 ans, j'ai pris toutes les mauvaises décisions possibles. Je suis passé de l'une des personnes les plus aimées et adorées au monde, à la personne la plus ridiculisée, jugée et détestée au monde» Justin Bieber,

dans un post Instagram.

A cette époque, «mon» Justin, je l'ai déjà un peu oublié. Les posters ont été décrochés, d'autres idoles l'ont remplacé. La Patafix a laissé des taches. Pendant que les murs roses de ma chambre cèdent au beige, mon ancien baby s'assomme à coup d'antidépresseurs et d'intraveineuses. On lui diagnostique la maladie de Lyme, une mononucléose. Puis, plus récemment, le syndrome de Ramsay Hunt.

Bien que calmé sur les excès de ces dernières années, Justin a accumulé de nombreux problèmes de santé. GC Images

La rédemption

Rémission, plongeon, rémission, plongeon. La vie de Justin Bieber, ces dix dernières années, ressemble à une montagne russe. Entre un triangle amoureux toxique et une cure de désintox, les annulations de concert et l'épuisement chronique, des périodes plus équilibrées, stables, peut-être sincèrement heureuses.

«Je crois qu'à ce stade de ma vie, je suis exactement là où je suis censé être, faisant ce que je crois que Dieu veut que je fasse. Et il n'y a rien de plus gratifiant» Justin Bieber

Des hauts et des bas à l'image de son mariage avec Hailey Bieber, une femme qui, selon Justin, «prend soin de lui comme personne ne l'a jamais fait». Malgré des rumeurs persistantes de troubles conjugaux, domiciles séparés ou divorce imminent, le couple fêtera cette année son sixième anniversaire de mariage.

«Elle est une force, cohérente et stabilisatrice, dans sa vie», dit un ami à propos de Hailey Bieber à GQ. Getty Images North America

Au fond, je m'interroge. Justin Bieber a-t-il vraiment déraillé?

Lui seul le sait. Comme les raisons de ce selfie en larmes qui, à défaut d'une explication, a permis aux fans de se répandre en hypothèses. Rien de grave, assure de son côté un proche au Daily Mail: «Justin porte ses émotions sur sa manche et ce n'est pas un secret qu'il est très religieux. Il n'a pas honte et n'est pas embarrassé, car il veut que les gens voient ses émotions. Ça l'aide à surmonter tout ce qu'il traverse».

«Il pense que les gens devraient être vulnérables, et il l'est. Il pense que cela montre une certaine maturité qu'il n'avait pas auparavant. En un mot, il trouve cela magnifique» Un proche du chanteur, au Daily Mail.

Magnifique. Comme les émotions et les souvenirs que ce drôle de garçon a pu me procurer. Après des années de pause, je me suis surprise à réécouter Justin Bieber. Apprécier cette maturité musicale, savourer ce timbre de voix si familier. Et peut-être mieux cerner ce personnage complexe, fragile. Ni ange ni démon. Et qui nous promet sans doute bien d'autres ascenseurs émotionnels.