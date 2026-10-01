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La danse de Tom Cruise dans le Jennifer Hudson show devient virale

Vidéo: watson

Son déhanché fait le tour du Web

Invité sur le plateau de Jennifer Hudson, Tom Cruise s’est prêté à la fameuse tradition du «Spirit Tunnel» avant de rejoindre le plateau. Venu faire la promotion de son nouveau film Digger, l’acteur de 64 ans a enflammé les coulisses avec un déhanché survolté.
01.10.2026, 08:5501.10.2026, 08:56

C’est un Tom Cruise particulièrement en forme qui s’est présenté ce mardi 29 septembre sur le plateau du Jennifer Hudson Show. Venu faire la promotion de Digger, son nouveau long-métrage à l'affiche où il incarne un magnat du pétrole excentrique, la star de 64 ans a offert une prestation mémorable avant même le début de l'interview en se prêtant avec enthousiasme au rituel de l'émission.

Tom Cruise brise son image de héros dans «Digger»
Tom Cruise brise son image de héros dans «Digger»

En coulisses, le «Spirit Tunnel» est devenu une tradition incontournable du talk-show américain. Il s’agit d’une haie d’honneur formée par les membres de l’équipe de production et des choristes, à travers laquelle les personnalités défilent ou dansent en musique juste avant d’entrer en scène. De nombreuses personnalités se sont déjà illustrées dans ce passage obligé devenu viral sur les réseaux sociaux, à l'image de Michelle Obama, dont la traversée du tunnel est particulièrement célèbre, mais aussi de Cardi B, Zendaya, Hilary Duff ou Eva Longoria.

Pour accueillir l’interprète de Top Gun, l’équipe a entonné le titre Old Time Rock & Roll, un hommage direct à la scène culte de Risky Business (1983) dans laquelle son personnage de Joel Joel Goodson dansait en sous-vêtements.

Le show a adapté les paroles pour lui:

«We got Tom Cruise at the happy place, he’s in the tunnel walking to the stage... He’s a legend everybody loves, he’s got that Tom Cruise rock and roll».

Vêtu d’une chemise et d’un pantalon noirs, arborant ses habituelles lunettes de soleil, Tom Cruise s’est lancé dans une chorégraphie enflammée, n’hésitant pas à revenir sur ses pas pour faire participer les techniciens. Il a d’ailleurs confié à l’animatrice qu’il avait tant apprécié l’expérience que l’équipe avait dû l’inciter à sortir du couloir pour poursuivre le cours du show.

Vidéo: watson

(jod)

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