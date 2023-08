Taylor Swift au SoFi Stadium le 9 août 2023. Getty Images North America

People

Vous ne devinerez jamais combien rapporte un concert de Taylor Swift

Si certains débattent des qualités artistiques de la star américaine, tout le monde s'accorde pour dire qu'elle est une championne pour se faire des millions. Et en plus elle est sympa avec ses employés (il paraît).

Un article de

La tournée mondiale «The Eras Tour» de la chanteuse américaine Taylor Swift a débuté au printemps et lui a déjà rapporté une somme plus que substantielle. Selon Bloomberg, elle et les organisateurs empochent la somme impressionnante de 13 millions d'euros (12,5 millions de francs) par soirée. Notez que les bénéfices de la vente de produits dérivés ne sont même pas inclus dans ce calcul.

On estime que d'ici à la fin de sa tournée, le total des recettes atteindra plus d'un milliard de dollars américains – soit 878 millions de francs. Début juillet, Business Today avait déjà rapporté que 300 millions de dollars américains, soit environ 263 millions de francs, avaient été récoltés après 22 concerts seulement. En moyenne, 54 000 fans ont assisté à chacun de ces shows dont un billet coûtait, en moyenne, 254 dollars, soit environ 232 francs. On peut toutefois largement supposer que les prix sur les marchés secondaires étaient bien plus élevés en raison de la revente, comme c'est le cas en Suisse, où les prix peuvent atteindre près de 900 francs pour un seul de ces précieux sésames.



Ses concerts génèrent de telles sommes que la Réserve fédérale des États-Unis a crédité la chanteuse pour avoir boosté l'économie américaine. En effet, au total, la tournée internationale de Taylor Swift devrait générer près de 5 milliards de dollars, selon Forbes.

Et sinon, ça paye de bosser pour Taylor Swift?

Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la star américaine se montre plutôt généreuse envers ses employés. Le magazine People rapporte, par exemple, qu'elle aurait versé des primes d'un total de 55 millions de dollars américains (environ 48 millions de francs) aux membres de son équipe.

Le portail américain de référence pour l'actu people, TMZ, a également indiqué que Swift aurait offert, à elle seule, 100 000 dollars américains (environ 88 000 francs) aux chauffeurs de sa tournée avant leur escale à Santa Clara. Environ 50 chauffeurs auraient transbahuté la chanteuse et son équipe à travers les Etats-Unis au cours des derniers mois.

Ainsi, la lauréate de plusieurs Grammy Awards aurait versé cinq millions de dollars américains (environ 4,5 millions d'euros) uniquement aux chauffeurs. La chanteuse a démarré sa tournée actuelle en mars à Glendale, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.