L'album 1989 de Taylor Swift est le cinquième de la liste des remaster de la chanteuse. Image: taylor swift/canva

Taylor Swift a une surprise pour ses fans 💙

La chanteuse a annoncé la sortie de son album 1989 le 27 octobre 2023 lors de son dernier concert de sa tournée Eras Tour aux Etats-Unis.

Plus de «Divertissement»

Certains fans l'avaient deviné, d'autres n'osaient même pas en rêver. Mais c'est chose faite. Sur la scène du dernier concert du Eras Tour des Etats-Unis, Taylor Swift a annoncé la sortie du remaster de son prochain album, 1989, Taylor's Version. Il s'agit du cinquième album (sur six) que l'Américaine a décidé de réenregistrer après que ces derniers ont été revendus sans son autorisation.

La sortie de l'album est prévue pour le 27 octobre 2023, soit exactement neuf ans après la sortie de l'original, le 27 octobre 2014.

Taylor Swift, l'as de la communication

Avant de lâcher la bombe à ses fans présents au SoFi Stadium de Los Angeles, la chanteuse a laissé filer plusieurs indices au cours de ces derniers jours, à commencer par le dernier clip vidéo du morceau I Can See You, qui mentionnait la date 1989 TV (pour Taylor's Version).

Mercredi soir, l'artiste de 33 ans portait également de nouvelles tenues et notamment plusieurs robes bleues, couleur de l'ère 1989.

La star s'arrêtera en Suisse pour la première fois

Pour rappel, Taylor Swift s'arrêtera en Suisse, à Zurich, pour deux concerts événements le 9 et 10 juillet 2024. Il s'agit de la première fois que la chanteuse foulera le sol helvétique depuis le début de sa carrière. Si les deux dates sont complètes, l'espoir n'est toutefois pas encore perdu pour ceux qui n'ont pas de billets, puisque de nouvelles ventes pourraient encore avoir lieu.

Et si vous voulez tout savoir 👇 Vous voulez un billet pour Taylor Swift? On a un scoop pour vous

(sia)

Vous aimez Taylor Swift? C'est cadeau 👇

Ce sécu se fait recadrer par Taylor Swift en plein concert

Vidéo: watson

Une IA a créé des couples de stars et leurs enfants