Olivia Rodrigo parle des revers de la célébrité. images: getty

«C'est intrusif»: Olivia Rodrigo pousse un coup de gueule

Entre folles spéculations autour d'une prétendue romance et traque permanente des paparazzis, la star de 23 ans monte au créneau dans une interview accordée au Hollywood Reporter.

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Elle voulait simplement profiter d'un rendez-vous informel, mais Internet l'a déjà imaginée la bague au doigt. Récemment aperçue lors de quelques sorties avec Julian Croonenberghs, un jeune cadre dans la finance basé à New York, Olivia Rodrigo a vu la toile s'enflammer. L'affaire a pris de telles proportions qu'elle a suscité de vives réactions au sein de sa communauté de fans, certains ayant même émis des opinions négatives à l'égard de cette idylle supposée.

Une tempête dans un verre d'eau pour un homme qui n'a, selon l'artiste, jamais été son compagnon. Lassée par ces extrapolations constantes, l'interprète de Drivers license a profité d'un grand entretien accordé au Hollywood Reporter, publié ce mercredi 7 octobre, pour clarifier la situation et pousser un coup de gueule contre la traque dont elle fait l'objet.

«C'est tellement difficile et un peu triste, surtout parce que les relations sont censées rester privées», a asséné la lauréate d'un Grammy Award au média américain. «J'ai l'impression qu'à chaque fois que je sors avec un garçon, il y a une photo de nous sur Internet, ce qui est vraiment intrusif. Parfois, on sort de manière informelle avec un garçon qui n'est pas notre petit ami, et d'un coup, Internet s'emballe: "Ils sont mariés, blablabla."»

Alors qu'elle tentait d'abord de minimiser la situation en répétant le discours habituel sur les revers de la célébrité, la star de 23 ans s'est ravisée en cours de phrase pour exprimer le fond de sa pensée, sans filtre:

«Je comprends que ça fasse partie du jeu… vous savez quoi? Non. C'est vraiment pénible et on se sent vraiment envahie. On a l'impression d'être harcelée et jugée sur des photos. Comme je l'ai dit, je suis célibataire, je n'ai pas de petit ami, et se faire harceler devant chez soi, puis utiliser ces photos comme preuve qu'on est une mauvaise personne, c'est tout simplement dingue. Mais je sais qui je suis, je connais mes valeurs, et j'essaie de m'y tenir. J’aimerais avoir 23 ans et vivre une vie normale.»

Une mise au point «propre en ordre» pour l'artiste, qui préfère désormais concentrer toute son énergie sur sa musique, son nouvel album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love et la préparation de sa grande tournée internationale.



(jod)​