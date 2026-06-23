Les bénéfices du festival seront reversés à des organisations qui s’engagent en faveur des femmes et des filles. Image: keystone

Olivia Rodrigo lance un festival de musique très spécial

La star de la pop américaine Olivia Rodrigo concrétise un rêve de longue date en réunissant exclusivement des artistes féminines pour un festival caritatif inédit cet été.

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La chanteuse américaine Olivia Rodrigo mise sur la force du collectif féminin et organise cet été un festival de musique composé uniquement d’artistes féminines.

Agée de 23 ans, la star a partagé sur ses réseaux sociaux qu’elle rêvait depuis des années de mettre sur pied un tel événement.

Baptisé «Daisy Chain Fields», ce festival réunira 14 chanteuses et groupes de musique, parmi lesquels Chappell Roan, Doechii, Mitski, Katseye, Bikini Kill, Eli ou encore Rachel Chinouriri. Olivia Rodrigo montera elle-même sur scène, et les apparitions des chanteuses Stevie Nicks, Sarah McLachlan et Karen O sont également attendues.

Un festival pour la bonne cause

La chanteuse a précisé que l'intégralité des bénéfices de l’événement sera reversée à des organisations qui s'engagent en faveur des femmes et des filles. Olivia Rodrigo a ajouté qu'elle était fermement convaincue que la joie, la communauté et la musique pouvaient être des moteurs essentiels pour initier des changements significatifs.

Le festival est programmé pour le 29 août à Irvine, en Californie.

Une trajectoire magique

Olivia Rodrigo s’impose aujourd’hui comme l’une des stars de la pop les plus populaires au monde. Elle a récemment publié son troisième album, intitulé You seem pretty sad for a girl so in love. La jeune artiste, initialement révélée en tant qu’actrice sur Disney Channel grâce à ses rôles dans Bizaardvark et High School Musical: La comédie musicale, a rencontré un succès planétaire en 2021 avec son premier single Drivers License, issu de l’album Sour.

Lors de la cérémonie des Grammy Awards en 2022, elle a décroché trois trophées, dont celui de la «meilleure nouvelle artiste». Son deuxième album, Guts, porté par le tube Vampire, est sorti en 2023.

(sda/jod)