Dans la nuit du 12 au 13 mars 2023, Los Angeles a accueilli la 95e cérémonie des Oscars. Image: sda

People

Comment Michelle Yeoh est entrée dans l'histoire des Oscars

Plus de «Divertissement»

Michelle Yeoh est entrée dans l'histoire des Oscars, en étant la première femme asiatique à être récompensée dans la catégorie «Meilleure actrice». Sa longue carrière l'a menée du podium de miss Malaisie aux rudiments des arts martiaux, devant l'oeil des caméras.

Quand l'on articule le nom Michelle Yeoh, c'est une foule d'images de films d'action, entre acrobaties et chorégraphies de kung fu, qui se bousculent dans nos têtes.

Et désormais, c'est avec un Oscar que l'on peut associer la star de Tigre et Dragon. En raflant le sacre suprême de la meilleure actrice, le 12 mars 2023, Michelle Yeoh est entrée dans l'Histoire: elle est en effet la première femme asiatique à remporter un Oscar dans cette catégorie. En 95 ans de cérémonie.

De plus, «cela faisait (...) plus de vingt ans qu'une actrice de couleur n'avait pas remporté le prix de la meilleure actrice», nous rappelle Vogue, le dernier ayant été décroché par Halle Berry, qui a remis son prix à Michelle Yeoh dimanche.

Sa performance dans Everything everywhere all at once - cette comédie déjantée sept fois récompensée qui nous plonge dans un labyrinthe de mondes parallèles - avait déjà été couronnée d'un Golden Globe.

D'ailleurs, cet acteur de Everything everywhere all at once a reçu l'Oscar du meilleur second rôle 👇 People Le discours de cet acteur va vous faire pleurer de Sainath Bovay

Au micro de la cérémonie, c'est avant tout la petite fille asiatique qu'elle était et qui a fait son trou sur les terres de l'Oncle Sam, qu'elle a célébré:

«Pour tous les petits garçons et les petites filles qui me ressemblent et qui nous regardent ce soir, ceci est un symbole d'espoir et de possibilités» Michelle Yeoh

Si la phrase est fracassante, Michelle Yeoh n'a pas exactement un parcours banal. Petit coup d'oeil dans le rétroviseur.

Une couronne de beauté

Yeoh Choo-Kheng (de son vrai nom) voit le jour dans une famille chinoise anglophone, à Ipoh en Malaisie, le 6 août 1962. Son père, avocat, l'envoie très tôt dans un couvent du pays, où elle perfectionne la langue de Shakespeare.

Adepte de sport, elle s'envolera pour Londres, afin de poursuivre une formation de ballerine à la prestigieuse Royal Ballet School, dès l'âge de 15 ans. Elle se consacre également à des cours de comédie. Mais une blessure l'oblige à raccrocher ses pointes pour de bon. Elle rentre à domicile, où elle se présente pour le concours Miss Malaisie, dont elle remporte la couronne. Elle a alors 21 ans.

Son chemin croise celui d'un riche homme d'affaires, Dickson Poon, lequel bouleversera son destin. Poon lui fait tourner des pubs pour ses montres à Hong Kong, en compagnie d'un certain...Jackie Chan. Il s'agit pour Yeoh de la première marche d'un long parcours sous l'oeil des caméras, puisque son nouveau mentor milliardaire, séduit par son professionnalisme, la fait signer dans sa maison de production D&B Films.

Du podium aux arts martiaux

S'ouvre alors pour elle un univers dans lequel elle plonge tête la première: celui des films d'arts martiaux pour lesquels elle n'hésite pas à suivre des formations intensives en Kung-fu, ainsi que des leçons de cantonais. Elle cartonnera littéralement dans ce créneau et s'éclatera à faire ses propres cascades, sans doublure. Yeoh fait ses débuts officiels en 1984 dans la comédie d'action The Owl vs. Bumbo, sous la direction de Sammo Kam-Bo Hung.

Avec ses talents pour la comédie et ses aptitudes à réaliser d'impressionnantes acrobaties, Yeoh s'impose progressivement dans le paysage du cinéma hongkongais. Elle rejoint Jackie Chan pour tourner Le Flic de Hong Kong 2, une autre comédie de Kung-fu. S'enchaînent de nombreux films d'action, tels que Yes, Madam; ou encore Royal Warrior.

Yeoh lèvera le pied entre 1987 et 1992, interlude pendant lequel elle se mariera - puis divorcera - du milliardaire Dickson Poon. Elle retourne alors à son amour premier, le septième art «qui tape», pour tourner un carton avec son (désormais) fidèle acolyte Jackie Chan. Police Story 3: Supercop est un tel succès qu'il propulse la Malaisienne à un tout autre niveau: elle est désormais l'actrice la mieux payée du cinéma asiatique.

James Bond Girl

Puis, en 1997, c'est Hollywood qui la fait passer par la grande porte, puisqu'elle obtient le rôle mondialement convoité de James Bond Girl dans Demain ne meurt jamais. Sa renommée désormais taillée à l'international, Yeoh est contactée en 2000 par le réalisateur Ang Lee pour jouer dans le film aux quatre Oscars, Tigre et dragon. Sa grâce et son jeu d'acteur collent parfaitement aux chorégraphies orchestrées par Woo-ping Yuen.

En 2022, elle fonde sa propre société de production, Mythical Films et apparait en 2006 dans le très esthétique drame de Rob Marshall, Mémoires d'une geisha, avec trois autres grands acteurs asiatiques Zhang Ziyi, Gong Li et Ken Watanabe. De Sunshine du britannique Danny Boyle, à La Momie 3 : la tombe de l'empereur dragon, Yeoh tente avec un peu de mal, de diversifier ses rôles.

Si le succès est au rendez-vous, la comédienne peine en effet à sortir du créneau taillé à sa mesure par Hollywood. Elle prêtera sa voix au personnage Soothsayer dans Kung Fu Panda 2, et entre dans la galaxie Marvel grâce aux Gardiens de la Galaxie 2 en 2017. Puis, en 2021, elle décroche un rôle dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux; elle y joue la sage Ying Nan, la tante du héros. Elle sera en outre l'interprète du capitaine Philippa Georgiou dans la série Star Trek: Discovery de 2017 à 2020.

Michelle Yeoh dans Shang-Chi. twitter

Les mamans à l'honneur

Avec Everything Everywhere All At Once, Michelle Yeoh revient au bercail en alliant science-fiction et humour ubuesque. Sous ses atours excentriques, la comédie décrypte les relations parfois chaotiques entre mères et filles. Michelle Yeoh y incarne Evelyn Wang, une immigrée chinoise tenant une laverie aux États-Unis. Celle-ci se lance dans une course-poursuite à travers une multitude d'univers parallèles tous aussi déjantés les uns que les autres, pour traquer une entité maléfique qui se trouve être...sa propre fille.

«Je dédie cet Oscar à ma mère, à toutes les mères car ce sont elles les super héroïnes du monde. Sans elles, aucun et aucune d’entre nous ne serait ici ce soir», a tenu à rappeler l'actrice. Avant de faire un clin d'oeil à sa précieuse statuette dorée, qu'elle peut fièrement brandir à 60 ans:

«Ne laissez jamais personne vous dire que vos meilleures années sont derrière vous»

Brendan Fraser touche enfin le ciel après avoir touché le fond Vidéo: watson