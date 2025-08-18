beau temps27°
Mercredi: Netflix dévoile la bande-annonce des épisodes finaux

Mercredi (Jenna Ortega) s&#039;apprête à faire un voyage spirituel dans cette deuxième moitié de saison.
Mercredi Addams (Jenna Ortega) s'apprête à faire un voyage spirituel dans cette deuxième moitié de saison.Image: Netflix

Voici ce qui vous attend dans la suite de «Mercredi»

La seconde saison de la série inspirée de la Famille Addams a été coupée en deux, et revient le 3 septembre. Netflix a publié une bande-annonce pour donner le ton.
18.08.2025, 17:0118.08.2025, 17:01
Sainath Bovay
Sainath Bovay
Il y a désormais une règle tacite sur Netflix: plus une série est populaire et attendue, plus sa diffusion est étalée dans le temps. Est-ce pour faire durer le plaisir ou pour inciter certains abonnés à prolonger leur abonnement d’un mois supplémentaire? Personne ne le sait vraiment, mais le capitalisme a ses raisons que la raison ignore.

La saison deux de Mercredi, entamée le 6 août dernier, a terminé avec près de 50 millions de streams, laissant la fille de la famille Addams dans une bien fâcheuse posture, concluant cette mi-saison sur un cliffhanger haletant.

Notre avis sur la première partie:

«Mercredi» revient et elle n'a rien perdu de sa superbe

La plateforme de streaming a choisi de ne pas mettre en avant le sort de son héroïne, mais de teaser les quatre épisodes à venir avec le retour d'un personnage phare de la première saison: l'ancienne directrice de l'académie Nevermore, Larissa Weems, incarnée par Gwendoline Christie (Game of Thrones).

En effet, après avoir été défenestrée de l’hôpital psychiatrique de Willow Hill dans le dernier épisode, Mercredi (Jenna Ortega) se réveille de son coma avec une capacité étonnante: celle de voir les morts, ou du moins son ancienne directrice décédée à la fin de la première saison.

Ce retour inattendu promet de nombreux rebondissements. La jeune fille devra tout mettre en œuvre pour empêcher la mort de sa colocataire Enid (Emma Myers) et sauver son propre sort des griffes de Tyler (Hunter Doohan), leur monstrueux camarade de classe.

Vidéo: extern / rest

Mais où est Lady Gaga?

Alors que la chanteuse et actrice Lady Gaga était la grande surprise de cette saison 2, la star n'a pas encore fait son apparition dans la série et n'apparaît sur aucune des images diffusées pour cette deuxième partie. Seuls les fans les plus assidus auront remarqué sa présence, bien qu’elle n’y figure pas, du moins physiquement. En effet, on peut uniquement entendre sa voix dans les dernières secondes de cette bande-annonce.

La série «Mercredi» a inspiré une mode très étrange

Si la version française ne laisse rien deviner, dans la version originale du trailer, on entend Lady Gaga souffler un avertissement:

«Prenez garde, il y aura un prix à payer»

Une promesse de rebondissements, qui, espérons-le, seront à la hauteur des attentes.

