Les deux stars seraient très complices. source: shutterstock

DiCaprio a été vu avec cette mannequin ultra-célèbre: sont-ils en couple?

L'acteur a d'abord été aperçu dans les Hamptons accompagné d'une mystérieuse femme, avant de s'afficher au bras du mannequin Gigi Hadid.

On ne sait plus où donner de la tête. Camila Morrone, Eden Polani, Gigi Hadid, Maria Beregova,... Nombreuses ont été les femmes à qui l'on a prêté une relation amoureuse avec Leonardo DiCaprio ces derniers mois. Mais il semblerait bel et bien que l'acteur se soit (enfin) posé.

En effet, si l'acteur a d'abord été aperçu aux bras d'une mystérieuse femme dans les Hamptons, c'est finalement avec le mannequin Gigi Hadid qu'il aurait passé le weekend à faire la fête, annonce Page Six. Mais il y a encore plus surprenant.

Alors, en couple ou pas?

Nul ne sait si les deux stars sont réellement en couple, car les principaux intéressés n'ont pas confirmé l'information. Mais l'acteur aurait-il transgressé sa règle d'or et brisé la célèbre malédiction de l'âge fatidique des 25 ans? Il se pourrait bien, selon une source du tabloïd américain. Rappelons tout de même que Gigi Hadid a... 28 ans!

«Il y avait un truc entre les deux, ça se voyait à leur manière de se parler. Ils sont ensemble» une source à Page Six.

Le rapprochement entre le mannequin et l'acteur n'a rien de nouveau puisque les deux seraient amis depuis des années. On les annonçait d'ailleurs déjà en couple en septembre dernier. Une chose est sûre, Gigi Hadid rentre parfaitement dans le tableau des impératifs à avoir pour devenir la petite amie de Leonardo DiCaprio, si on oublie son âge bien sûr.

Reste à savoir si les deux tourtereaux confirmeront leur relation ou si notre cher Leo s'affichera avec une autre jeunette une fois rentré des Hamptons. Le mystère reste donc entier.

(sia)

