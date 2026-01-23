brouillard-2°
La tecktonik, tendance étrange des années 2000, est de retour

On la croyait rangée au fond d’un Skyblog (RIP), avec des mèches blond platine et des lunettes de soleil XXL. Et pourtant, à notre grand désarroi, la tecktonik refait surface. Depuis quelques jours, d ...
Intense.Image: dr

Cette tendance étrange des années 2000 est de retour

On la croyait rangée au fond d’un Skyblog (RIP), avec des mèches blond platine et des lunettes de soleil XXL. Et pourtant, à notre grand désarroi, la tecktonik refait surface. Depuis quelques jours, des vidéos cumulant des millions de vues sur les réseaux pullulent. Immense blague collective ou résurrection sincère et durable?
23.01.2026, 16:5923.01.2026, 16:59
Margaux Habert
Margaux Habert

Il y a des retours qu’on avait anticipés. Le jean taille basse, le gloss, les appareils photo numériques (déjà considérés comme «vintage», mon cœur saigne) et d’autres qui surprennent davantage. La tecktonik appartient clairement à la deuxième catégorie.

Cette danse électro née dans les années 2000 en France, popularisée dans les clubs parisiens et propulsée dans la culture mainstream vers 2007-2009, refait aujourd’hui irruption sur les réseaux sociaux.

@federico.ravazzi 2026 is the new 2006 😂🕺 (inspo by @Theo Landji ) #tecktonik #electro ♬ son original - Electro Anthology

Le phénomène est mesurable et documenté: hashtags, tutos, looks «before/after», reconstitutions très sérieuses de chorégraphies… et commentaires oscillant entre fascination et stress post-traumatique.

L’Histoire avec un grand H

Pour rappel, la tecktonik n’est pas sortie de nulle part. Elle s’inscrit dans une mouvance de danses électro influencées par le jumpstyle, le hardstyle et la culture club.

Son explosion médiatique est indissociable de soirées parisiennes très codifiées, d’une esthétique immédiatement reconnaissable. Des vêtements slim, des coiffures qui défient la gravité, et des lunettes qui ressemblent à celles qu'on vous donne lorsque vous faites de l'épilation laser. Le tout assorti d'une viralité avant l’heure, avec les outils de l’époque (coucou les Skyblog).

Oh noooon, l'ancêtre des réseaux sociaux va disparaître!

Rapidement, la danse devient un phénomène de masse. On organise des compétitions, on tourne des clips, des émissions de télévision (ce gros machin carré dans le salon), on lance des produits dérivés. On ouvre même des salons de coiffure spécialisés dans les coupes estampillées tecktonik.

@bryanrgr32 Mondotek - alive😎 #tecktonik #tektonik #electrodance #losbicop #mondotek ♬ sonido original - Yayan⚡️

Puis, aussi vite qu’elle est apparue, la danse disparaît du radar grand public, emportée par l’évolution des goûts et, il faut bien le dire, par un certain rejet collectif.

Car la tecktonik a longtemps servi de punching-ball facile. Trop démonstrative, trop codifiée, trop sérieuse pour être vraiment cool, trop ridicule pour être vraiment sérieuse… Bref, un symbole parfait de ces années 2000 que l’on a ensuite adoré détester, en clamant n’y avoir jamais adhéré.

Pourquoi ce regain d’intérêt?

C’est précisément ce qui rend son retour actuel pénible intéressant. Sur les réseaux sociaux, la tecktonik n’est pas toujours présentée comme une pratique «cool» au sens classique du terme. Elle est souvent montrée avec un second degré assumé, voire une douce ironie: on rend hommage en exagérant, sans chercher à effacer le ridicule.

Pourquoi tout le monde ressort ses photos de 2016?

Les créateurs de contenu qui remettent la tecktonik en scène ne sont d’ailleurs pas tous d’anciens adeptes. Beaucoup découvrent la danse a posteriori, comme un objet pop un peu absurde, et parfaitement calibré pour les formats courts des plateformes actuelles. Des mouvements graphiques, une énergie constante, des sons qui sonnent déjà vintage… La tecktonik coche toutes les cases de ce qui fonctionne en 2026.

@amandaazoitei Put your hands up for Detroit #tecktonikdance #feddelegrand #amandamove ♬ Put Your Hands Up For Detroit - Club Mix - Fedde Le Grand

En plus, elle est immédiatement reconnaissable, même sans le son, et attrape l’attention des internautes qui scrollent en quelques secondes. Des qualités précieuses à l’ère de l’attention fragmentée.

Il y a un problème avec le «cheesecake japonais» qu'on voit partout

Autre élément clé: la nostalgie. Les années 2000 sont devenues un immense réservoir esthétique et culturel dans lequel les internets piochent sans vergogne. La tecktonik bénéficie même d’un traitement de faveur, car le regard qu’on lui porte aujourd’hui est moins méprisant qu’à la fin des années 2010. Il est plus curieux, plus indulgent aussi. Comme si, collectivement, on avait décidé d’assumer que oui, c’était un peu gênant, mais que non, ce n’était pas grave.

Un réel retour?

Faut-il pour autant parler d’un véritable comeback, au sens durable du terme? Pas sûr. Pour l’heure, on penche avant tout vers une tendance virale, typique des réseaux sociaux: un pic d’intérêt, une réappropriation ludique, puis, probablement, un nouveau passage à autre chose.

La tecktonik version 2026 n’a pas (encore?) retrouvé l’écosystème qui faisait sa force dans les années 2000: clubs, compétitions, artistes mainstream qui adoptent le style musical.

Comme Lorie 👇🏽

Vidéo: YouTube/LORIE

Elle vit principalement dans nos smartphones. Pour l’instant en tout cas. Reste une évidence. Si la tecktonik revient, c’est aussi parce que notre rapport au ridicule a changé.

Les internets adorent déterrer ce qu’on a autrefois rejeté, surtout quand l’exhumation permet de jouer avec les codes, les générations et de titiller la mémoire collective. Et à défaut de faire l’unanimité, elle nous rappelle une chose très sérieuse: rien ne disparaît vraiment sur le web, encore moins ce qui nous fait un peu honte.

Les vieux de 30 ans, I feel you ❤️
