Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid seraient en couple

Leonardo DiCaprio, à qui on prêtait encore il y a quelques jours une relation avec Maria Beragova, sortirait finalement avec Gigi Hadid. La presse people est au bord de l’apoplexie.

L'acteur américain de 47 ans est connu pour ne fréquenter que des filles de moins de 25 ans. Sa dernière copine officielle n'a pas échappé à la règle: Leonardo DiCaprio s'est récemment séparé de Camila Morrone, qui venait d'avoir l'outrecuidance de souffler ses 25 bougies, après quatre ans de relation.

Mais selon la nouvelle rumeur, DiCaprio aurait dérogé à plusieurs de ses propres règles, puisqu'il fréquenterait Gigi Hadid. La mannequin a l'audace d'être âgée de 27 ans, de ne pas être végétarienne comme les ex de Leo et d'avoir déjà un enfant, issu de sa relation avec Zayn Malik.

Selon le tabloïd américain Page Six, Gigi Hadid et Leonardo DiCaprio, amis depuis des années, seraient passés à la vitesse supérieure, «même si des sources proches du dossier disent qu'ils prennent leur temps».

Du haut de sa chaise et de ses 27 printemps, Gigi Hadid ferait figure d’exception.

Le couple qui-n'en-est-pas-un-mais-peut-être-que-oui-who-knows ont été vus ensemble samedi soir. Pendant que le commun des mortels matait The Crown sur Netflix, Gigi et Leo s'amusaient à une soirée ultra exclusive organisée par des gens célèbres dans un loft de Soho à New York.

2014, une année compliquée pour la pilosité faciale de Leonardo DiCaprio.

Toujours selon cette «source proche du dossier» (j'adore quand les journalistes de Page Six écrivent ça, on se croirait dans une affaire judiciaire sombre), l'acteur et le top model s'était déjà offert une petite sortie la semaine précédente.

Les rumeurs d'idylle ont commencé en juillet déjà. Pendant qu'on faisait du paddle et des grillades à la plage, les deux stars ont été repérées ensemble à l'ouverture du Ned, un club chic et exclusif de Manhattan, réservé à l'élite des gens qui font des petites sauteries dans des lofts new-yorkais.

