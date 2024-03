Les jeunes parents en balade à Los Angeles. Image: x

Robert Pattinson et Suki Waterhouse sont parents

L'acteur britannique et sa compagne, la chanteuse Suki Waterhouse, ont accueilli leur premier enfant. Ils ont été aperçus en balade à Los Angeles avec leur nouveau-né. On ne sait toutefois pas s'il s'agit d'une petite fille ou d'un petit garçon.

C'est officiel: Robert Pattinson, 37 ans, et Suki Waterhouse, 32 ans, sont parents! Discrète sur les réseaux sociaux depuis quelque temps, la jeune maman a été aperçue à Los Angeles avec sa poussette, l'acteur britannique à ses côtés.

Comme le rappelle Page Six, Suki Waterhouse était apparue en public le 24 février dernier «très enceinte». On ne connaît cependant ni la date de naissance de l'enfant ni le sexe. Pour l'instant!

La mère de Suki Waterhouse a rejoint les jeunes parents.

Impossible de guigner dans la poussette.

Le couple a tout de même ravi les photographes américains en leur offrant une promenade en famille cette semaine. Mais les jeunes parents sont restés discrets niveau look: Suki et Robert portent une casquette et des lunettes, ambiance (presque) incognito garantie. C'était évidemment sans compter le pliage de poussette un peu laborieux devant les paparazzis.