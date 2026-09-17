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Rose Bean Polansky: le nom du bébé de Lady Gaga révélé?

On sait enfin le prénom du bébé mystère de Lady Gaga

Heureuse maman d’un premier enfant, selon la presse people américaine, la star, très discrète, n’avait jamais évoqué sa grossesse et encore moins la naissance du bébé, son prénom, son sexe ou encore sa date de naissance. TMZ affirme avoir eu accès au certificat de naissance.
17.09.2026, 21:2517.09.2026, 21:25

Le monde entier a appris la naissance du premier enfant de Lady Gaga le 12 septembre dernier, selon les révélations des tabloïds américains. Un heureux événement qu’elle partagerait avec le papa, son fiancé Michael Polansky, après avoir longtemps évoqué son envie de donner la vie. A 40 ans, la voilà donc maman pour la première fois, même si elle reste muette sur cette nouvelle page de sa vie.

Quelques jours après ces révélations, des photos révélaient Gaga avec un nourrisson contre sa poitrine, là aussi grâce à (ou à cause de) la presse people. Mais personne ne savait encore son prénom, son sexe, ni même sa date de naissance.

TMZ vient peut-être de mettre fin à cette attente, en affirmant avoir mis la main sur l’acte de naissance du bébé mystère de l’interprète de Bad Romance.

Selon le média américain, le couple aurait baptisé leur premier enfant Rose Bean Polansky et ce serait une fille. Ce n’est pas tout, puisqu’ils auraient aussi appris la date, le lieu et même l’heure de sa naissance.

«Selon le certificat de naissance, Rose Bean Polansky est née le 9 juin à 23h19 au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles»
Selon TMZ

A partir de cette nouvelle information, le média joue aux devinettes. Elle s’appellerait Rose parce qu’elle a chanté La Vie en rose dans le film A Star Is Born et Bean, le second prénom, «pourrait être inspiré du chanteur et militant Carl Bean, dont son tube I Was Born This Way».

De son côté, le couple n’a encore rien annoncé, rien montré, rien confirmé... ni infirmé à propos de ce bébé mystère, qui aurait donc trois mois et demi. Affaire à suivre?

(fv)

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