Kim Kardashian et Lewis Hamilton ont été aperçus mardi soir à Paris, quelques heures après une décision de justice très symbolique pour la star américaine. image: x

Kim Kardashian clôt l'épisode «le plus terrifiant de sa vie»

Dix ans après le braquage parisien qui l'a laissée «traumatisée», Kim Kardashian vient d’obtenir l’euro symbolique qu’elle réclamait à la justice française. Quelques heures plus tard, l'Américaine s’affichait dans les rues de la capitale au bras de son nouveau compagnon Lewis Hamilton.

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Ce mardi, à Paris, la figure de proue des Kardashian aura vécu deux journées en une. Kim a été aperçue dans la capitale française avec son compagnon Lewis Hamilton, quelques heures seulement après une décision de justice hautement symbolique dans l’affaire du braquage dont elle avait été victime en 2016.

La star de 45 ans et le pilote de Formule 1 de 41 ans ont dîné au Ferdi, une adresse parisienne prisée des rich and famous. Pour cette sortie, Kim Kardashian avait opté pour une robe noire moulante qui laissait peu de place à l'imagination, tandis que Lewis Hamilton affichait un style beaucoup plus décontracté.

La vedette de The Kardashians a fait sensation dans les rues de Paris avec une robe noire moulante au décolleté plongeant. image: x

Après plusieurs mois de relation discrète, de rumeurs et d'apparitions communes, puis une officialisation en juin dernier sur Instagram, le couple ne fait désormais plus aucun effort pour se cacher.

La fin d'un chapitre

Mais cette nouvelle escapade parisienne avait une saveur particulière. Plus tôt dans la journée, un tribunal parisien avait accordé un euro de dommages et intérêts à Kim Kardashian pour le braquage à main armée dont elle avait été victime dans la capitale le 2 octobre 2016. Une somme dérisoire en apparence, mais qui correspond exactement à ce qu’elle avait demandé.

Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, Kim Kardashian se trouvait seule dans sa chambre lorsque cinq hommes masqués, dont certains étaient déguisés en policiers, ont fait irruption et l’ont menacée avec une arme. Ils l’ont ensuite ligotée et bâillonnée avant de la placer dans une baignoire et de repartir avec plusieurs millions de dollars de bijoux.

Selon une source proche de la star citée à l’époque par People, Kim Kardashian était parvenue à dégager ses mains des liens en plastique avant de rejoindre la chambre de sa styliste Simone Harouche et de prévenir les autorités.

Parmi les objets volés figuraient notamment une bague de 4 millions de dollars offerte par Kanye West, deux bracelets Cartier sertis de diamants, un collier Jacob en or et diamants, des boucles d’oreilles Lorraine Schwartz et une Rolex en or. La plupart de ces bijoux n’ont jamais été retrouvés.

L’euro réclamé n’avait donc rien à voir avec la valeur des biens dérobés. Avec sa styliste Simone Harouche, également indemnisée d’un euro, Kim Kardashian a expliqué que cette décision représentait avant tout une reconnaissance du traumatisme subi. «Cette expérience a été profondément traumatisante et nous en subissons encore les conséquences», ont fait savoir les deux amies dans un communiqué.



«La décision d’aujourd’hui ne concerne pas l’indemnisation, mais la responsabilité et la reconnaissance» Kim Kardashian et Simone Harouche, dans un communiqué transmis à l’Associated Press

«Nous remercions le tribunal et toutes les personnes qui nous ont soutenus tout au long de cette épreuve, et nous espérons désormais aller de l'avant et poursuivre notre processus de guérison», conclut la déclaration.

Selon l'Associated Press, le tribunal a également accordé 126 472 dollars à un ancien réceptionniste d'hôtel qui s'est dit traumatisé par l'incident. L'hôtel a quant à lui reçu 57 741 dollars.

L’an dernier, huit personnes avaient été reconnues coupables dans cette affaire devenue l’un des braquages de célébrités les plus retentissants de ces dernières années.

Dix ans après cette nuit qu’elle avait décrite comme «l’expérience la plus terrifiante de [sa] vie», Kim Kardashian semble ainsi refermer un peu plus le chapitre parisien. (mbr)

Vidéo: watson