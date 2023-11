North West, la fille de Kim Kardashian et de Kanye West, aime manger des oignons crus. Image: watson

People

Elle a de drôles de goûts

Dans le dernier épisode des Kardashians, la fille de Kim Kardashian a mangé un oignon non pelé face caméra. Voilà. C'est tout. Ah, et internet a évidemment une opinion là-dessus.

Plus de «Divertissement»

North West ne fait rien comme tout le monde. Tel père, telle fille, nous direz-vous? Effectivement, la pomme (pardon, l'oignon) ne tombe jamais loin de l'arbre.

Cette semaine, dans le dernier épisode de télé-réalité qui met en scène la vie de sa mère/tante/grand-mère/chat/etc., la jeune fille de 10 ans a prouvé encore une fois qu'elle était originale.

Qu'est-ce que North West a bien pu faire?!! (Oui, vous avez déjà la réponse. Watson a tout de même décidé d'ajouter du suspens pour rendre ce récit un peu moins plat.) Et bien figurez-vous qu'elle a mangé, face caméra, un oignon cru. Non pelé!

Et l'histoire ne s'arrête pas là.

North West qui n'a pas l'air très convaincue. Image: Hulu

Mangerait-elle cet oignon juste pour emmerder sa mère? Le mystère reste entier. Image: Hulu

L'«oignon gate» de North West en images 👇 Vidéo: twitter

«Ton haleine va me faire pleurer »

«Est-ce que tu peux le manger comme ça?» lui demande sa mère, Kim Kardashian, qui n'a apparemment aucune idée de ce à quoi ressemble un oignon non cuisiné et non émincé. Tout se perd dès qu'on a le privilège d'avoir un chef étoilé à la maison.

Une autre séquence culte des Kardashian: Kim a affronté la chatte de Karl Lagerfeld

«Tu en veux un peu?» lui répond alors sa fille, dont l'haleine a apparemment fait saigner des yeux sa maman. «Oh mon dieu, cette odeur va me faire pleurer» chouine-t-elle.

Kim Kardashian a tout de même expliqué, fière et face caméra, que ben ouais elle est «comme ça sa fille: elle mange des légumes comme des fruits!» North West is vraiment so unique.

Internet a un avis sur «l'oignon gate»

Evidemment, les internautes, ces personnes qui ont un avis sur tout et tout le monde, ont commenté cette séquence. Florilège des tweets, relayé par le média Page Six:

«Cette North West est si particulière. Manger un oignon comme une pomme???» On vous l'a dit: North is sooo unique.

«C'est une petite icône» Un internaute à qui il en faut peu.

«North West mange un oignon cru comme une pomme, ce qui fait d'elle la personne la plus effrayante au monde» L'année prochaine, des personnes utiliseront cette séquence comme déguisement d'Halloween.

«Je pleure de rire!!!» Un autre internaute à qui il en faut peu.

Après cette séquence télévisuelle d'anthologie, que pourront bien nous réserver les Kardashian dans les prochains épisodes? Kendall Jenner devra probablement manger un truc complètement débile pour voler la vedette à sa jeune nièce. Genre, une noix de coco? (ag)