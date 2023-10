Kim Kardashian et Choupette, la chatte de Karl Lagerfeld.

Kim a affronté la chatte de Karl Lagerfeld

La rencontre entre Kim et Choupette, la chatte de Karl Lagerfeld, fut rocambolesque! Voilà ce que l'on apprend dans le cinquième épisode de la série «Les Kardashian», diffusée sur Disney+. Alors que cette saison est déjà à mi-parcours, il est temps de donner un petit coup d'œil dans le rétroviseur, et de rembobiner les moments les plus juteux.

Si vous êtes fans de la famille la plus scrutée sur cette planète – je parle bien entendu des Kardashian –, vous n'aurez certainement pas manqué les premiers épisodes de la saison 4, actuellement distillés sur Disney+. Pour tous ceux qui ont une vie, vous n'aurez peut-être pas eu le temps de vous avaler ces tranches de vie dorée de 45 minutes (vous êtes pardonnés). Alors pour vous faciliter les choses, on a regardé les épisodes pour vous et extrait de ce bouillon de culture quelques moments juteux. Car il faut avouer qu'on a tout de même beaucoup bâillé devant la télé, à quelques «happenings» près. Les voilà:

Kim se fait jeter par Choupette

Kim avait un rêve: emmener l'une des boules de poils les plus riches de cette planète au Met Gala. Cette année, l'événement glamour rendait hommage à Karl Lagerfeld.

Profitant d'être en déplacement dans la capitale française avec ses enfants, notamment pour voir le Paris Saint-Germain jouer, Kim est partie à la rencontre de la chatte adorée de feu Karl Lagerfeld. Le créateur de mode aimait tellement sa petite compagne qu'il lui a légué, rappelons-le, une partie de sa fortune. Selon Cnews, la petite créature a une valeur nette déclarée de 13 millions de dollars. Oui, kitty pèse dans le game.

Kim est donc partie à la rencontre de la chatte prodigue qui était censée être son accessoire de luxe sa compagne de bal durant le Met Gala 2023.

But de la mission: établir un premier contact avec sa «wing cat».

«Je veux passer du temps avec elle, apprendre à la connaître et voir si on s’entend» Kim, pleine d'espoir.

Avant la rencontre fatidique, l'Américaine se dit nerveuse. «Les gars, est-ce que ce chat va m'aimer? J'ai littéralement l'impression d'avoir un rendez-vous à l'aveugle.»

«Choupette est vraiment la clé de toute mon ambiance pour le Met cette année, donc si nous ne nous entendons pas, je ne sais pas ce que je vais faire. J'espère juste qu'elle m'appréciera» Kim.

Pendant ce meeting au sommet, Lucas Berullier, l'agent du chat Choupette, et Françoise Caçote, la soignante du minou de luxe, sont présents.

Et comme un roman-photo vaut mille mots:

- feulement mode enclenché -

- fight mode enclenché -

THE END

La séquence en vidéo 👇 Vidéo: twitter

Kim est allée à une conférence cul nu

Ou presque. Pendant une conférence, le pantalon en latex de Kim a craqué... à l'arrière. Pour cacher tout ça et assurer le show, la star de 42 ans a eu recours à des méga-scotchs pour perruque afin de faire tenir le malheureux «fute».

«Toutes mes fesses sont sorties» Kim, un peu trop aérée.

«C'est collé à mon doigt» (Le latex) source: public.fr

On vous pose ça là:

Le problème. source: capture

Ni vu ni connu.

On sait ce que Kim a raconté à Harvard

On l'avait appris au début de l'année, Kim avait été invitée à donner un cours portant sur le commerce et le marketing à la Harvard Business School. On ne sait pas combien l'établissement a déboursé pour obtenir la star.

On sait cependant ce qu'elle a raconté au cours ex cathedra, malgré le fait que les caméras étaient bannies des auditoires.

En résumé, Kim a parlé de sa marque Skims, de son parcours d'influenceuse, de la conception des campagnes de la marque, et plus généralement des coulisses de l'entreprise.

Une façon pour la quadragénaire de rappeler qu'elle ne fait pas de la figuration dans son propre business. «C'est si complexe qu'on pourrait penser que je n'y participe pas», glisse subtilement Kim à ses haters, face à caméra. «Mais je ne m'en lasserai jamais.»

source: twitter

Et en PDG maligne, Kim a lancé en fin de cours:

«Pour ceux qui ne sont pas encore clients, vous le serez bientôt. Car vous recevrez bientôt un vêtement (gratuit) de la marque Skims. Vous aurez tous quelque chose!»

Kourtney et Kim appelaient des lignes roses

Alors qu'elles étaient âgées d'une quinzaine d'années, Kim et Kourtney adoraient appeler une ligne pour adultes (traduction: une ligne rose), donner rendez-vous à des «gentlemen» connus ni d'Eve, ni d'Adam dans un mall, et leur poser un majestueux lapin. Tout en les photographiant de loin avec un polaroïd. Pas très charitable, Kim!

«On voyait le pauvre type et on prenait un polaroïd. Nous avions un livre de polaroïds de ces types que nous prenions au centre commercial»

Pour créer un petit happening durant l'épisode, Kim remet la main sur ledit numéro et se fait passer pour Samantha, une jeune femme parlant d'une voix suave à un inconnu de Ventura, en Californie. Embarrassée, la star raccroche précipitamment. Nous aussi, on était embarrassés, Kim. Par contre, imaginez la tête du gars quand il finira par comprendre qu'il a eu la méga-star de téléréalité au bout du fil...

On reste sur le tapis rouge?

