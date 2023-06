Le «cucumber-gate» n'est pas prêt de s'arrêter pour Kendall Jenner. instagram/watson

Kendall Jenner encore moquée pour sa façon de couper un concombre

Dans une interview pour le Wall Street Journal, Kendall Jenner a assuré cuisiner souvent pour ses amis. Une petite sortie qui a suffi à rappeler que la star ne sait pas couper un concombre.

Le «cucumber-gate» n'est pas prêt de s'arrêter pour le mannequin. Souvenez-vous, Kendall Jenner avait fait le buzz en mai 2022 suite à la diffusion d'un épisode de la saison 2 des Kardashians. On la voyait couper un concombre avec un manque de dextérité saisissant. La façon qu'elle avait de tenir la cucurbitacée laissait croire que c'était la première fois qu'elle tentait l'exercice. Et sa mère, présente aux moments des faits et admiratrice de tout ce que font ses enfants, l'avait encouragé d'un: «C'est bien ma fille». Une anecdote dont Kendall a su en rire puisque quelques mois plus tard, pour Halloween, elle s'était déguisée en tranche de concombre.

Attention Kendall, les couteaux, ça coupe! instagram

Pour revivre acte par acte cette scène lunaire, c'est par ici👇

Mais la star de 27 ans ne pensait probablement pas que cette affaire de concombre allait la poursuivre plus d'un an après (c'est mal connaître l'internet et les médias!). Dans un entretien pour l'édition estivale du Wall Street Journal, elle a déclaré qu'elle faisait souvent à manger à ses amis et que l'un de ses plats préférés était un riz pilaf avec du poulet aux herbes et des légumes. Une déclaration qui tranche (lol) avec ce qu'on a vu dans la télé-réalité.

Si elle prépare à manger aussi lentement qu'elle coupe un concombre, on est encore là demain. capture d'écran disney+

Le journal est revenu sur ce «cucumber-gate» en écrivant que lors de cette scène, elle ressemblait à un «extra-terrestre allongé» (si, si, c'est écrit ici).

Il n'en fallait pas plus pour qu'un autre journal, le New York Post (un poil moins prestigieux) s'empare de l'affaire et titre: «Kendall Jenner, qui ne sait pas couper un concombre, dit qu'elle cuisine souvent pour des amis». C'est ce qu'on appelle: remuer le couteau dans la plaie (lol2!).

Pour le magazine, Kendall est elle aussi revenue sur cette affaire défendant ses skills en cuisine:

«Permettez-moi de dire que j'ai réussi à couper le concombre. Si quelqu'un dit que je ne sais pas couper le concombre, je l'ai physiquement coupé, et je l'ai fait avec goût. Je n'ai blessé personne. Je peux donc couper des concombres.»

Bravo ma fille.

En parlant d'extra-terrestre...

