Jennifer Aniston n'a jamais mangé la «salade virale Jennifer Aniston»

Sur les réseaux sociaux, la recette de la «fameuse salade» de Jennifer Aniston est partout. Pourtant, l'actrice assure n'avoir jamais mangé la salade qu'on lui attribue.

La recette est devenue virale sur TikTok et Instagram ces derniers jours. Il faut dire qu'elle est plutôt alléchante: dés de concombre, fêta émiettée, pois chiches, persil, menthe, oignon rouge émincé, pistaches, quinoa, huile d'olive... Des centaines de vidéos, dont certaines ont dépassé les dix millions de vues, recréent la fameuse «salade Jennifer Aniston».

Interrogée par Elle, l'actrice a toutefois assuré ne pas savoir d'où venait cette recette tendance. «Je suis désolée, j'ai l'impression de décevoir tout le monde, mais ce n'est pas ma salade», a déclaré Jennifer Aniston. «Elle a l'air très bonne, mais ce n'est pas la salade que j'ai mangée durant le tournage de Friends. Je ne mettrais jamais autant de pois chiches dans une salade, pour être honnête. Pas bon pour le tube digestif...»

En fait, pour rendre un truc viral, il suffit de l'attribuer à une célébrité: la «salade Jennifer Aniston», ça sonne mieux que la «salade avec du quinoa, de la fêta et de l’oignon».

On doit ce hold-up à des bloggers food, des tiktokeurs, des anonymes, puis internet a fait le reste: plus c'est gros, plus ça passe. De nombreux médias se sont aussi fait l'écho de la recette, avant que le soufflé ne retombe à la suite de l'interview de la principale concernée.

Il suffit de taper «Jennifer Aniston salad» sur TikTok pour tomber sur de nombreuses vidéos.

La vraie salade de Jennifer Aniston est effectivement tout autre: laitue, poulet, blancs d'œufs, quelques pois chiches, un peu de bacon. En gros, une salade d'ennui avec un peu de bacon pour éprouver quand même un chouïa de plaisir.

