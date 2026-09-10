Sydney Sweeney se dénude pour cette publicité très osée

Des ballons de football américain en guise de vêtements et un panier de basket pour décor: Sydney Sweeney se met en scène dans une publicité particulièrement osée. Vidéo: watson

Sydney Sweeney remet ça

L'actrice, au don et au goût assumés pour la provocation, est à la nouveau la vedette d'une publicité qui ne manquera pas de faire causer ses détracteurs comme ses fans de la première heure.

Plus de «Divertissement»

Qu'on l'adore ou qu'elle nous insupporte, il faut accorder à Sydney Sweeney qu'elle sait comme nulle autre comment attirer l’attention. L’actrice de la série Euphoria est la vedette d’une nouvelle campagne publicitaire pour Novig, une plateforme américaine permettant de spéculer sur les résultats d’événements sportifs.

Et pour illustrer le concept, la comédienne de 28 ans a pris le slogan de la marque... presque au pied de la lettre.

«Vous pensez connaître le sport? Prouvez-le», lance-t-elle face caméra. «Novig, c’est uniquement du sport. Alors, ils ont voulu montrer uniquement du sport.»

Sydney Sweeney a sorti les ballons, les clubs et les raquettes – mais manifestement oublié le reste de sa tenue – pour promouvoir la plateforme sportive Novig. image: novig

La caméra recule alors et révèle Sydney Sweeney nue, sa poitrine et son corps dissimulés par différents accessoires sportifs. Ballons de football américain, épaulières ou gants de gardien sont ainsi judicieusement placés au fil des séquences. Dans une autre scène, elle apparaît à califourchon sur un panier de basket, faisant tourner un ballon sur son doigt à la manière des Harlem Globetrotters.

Tennis, hockey, golf, football... L’actrice enchaîne ensuite les disciplines pour marteler le message de Novig:



«Pas de paris sur les guerres ou les morts, et pas de politique»

Difficile de ne pas y voir une pointe d'ironie, alors que l'un de ses derniers spots publicitaires pour la marque American Eagle, avec son jeu de mots sur le mot «gènes», avait provoquée une vague de réactions mondiales - et de tous les camps politiques américains, progressistes comme conservateurs.

Si, certainement en raison des règles strictes de la communauté, Novig n'a pas publié cette vidéo provocatrice sur Instagram ni sur TikTok, Sydney Sweeney ne s'est en revanche pas privée pour la relayer sur son propre profil.

Surtout, Sydney Sweeney n’a pas simplement prêté son image à l’entreprise: elle possède une participation au capital de Novig et affirme avoir été directement impliquée dans la conception de la campagne. «Je n’aime pas simplement mettre mon visage sur quelque chose», a-t-elle expliqué à Complex, qualifiant l’idée de «très simple et ludique».

L’actrice n’est d’ailleurs pas totalement étrangère au monde du sport. Plus jeune, elle a pratiqué le football, le softball, le ski et les arts martiaux mixtes. Elle raconte même avoir rêvé, à 12 ans, de participer aux X Games en wakeboard. Aujourd’hui, elle dit suivre particulièrement le hockey et la boxe, discipline qu’elle connaît mieux depuis qu’elle a incarné la boxeuse Christy Martin au cinéma en 2025. (mbr)

Vidéo: watson

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