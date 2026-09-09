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Une œuvre de Saype est apparue sur le Chasseral

Une fusée géante a atterri sur un sommet romand

Le Chasseral accueille une nouvelle création monumentale de l'artiste romand Saype. Réalisée avec des pigments naturels, elle invite les jeunes à rêver grand et viser les étoiles.
09.09.2026, 09:2109.09.2026, 09:21

L'artiste Saype présente officiellement depuis mercredi une fresque éphémère sur le Chasseral (BE). Cette œuvre représentant un enfant installé à son établi construisant une fusée qu'il est prêt à lancer dans les étoiles illustre l'importance de croire en ses rêves.

«On est encore dans un pays où, si l'on rêve grand et que l'on travaille dur, l'on peut viser les étoiles», confie à Keystone-ATS Saype en dévoilant le message qu'il entend transmettre. Avec ce dessin, il veut montrer aux jeunes qu'il faut rêver. Son oeuvre illustre aussi les atouts du système de formation dual.

View of a new monumental mural in celebration of Zesar&#039;s 100th anniversary by artist Saype on Monday, September 7, 2026, on the Chasseral. Saype is a French-Swiss artist working in the fields of ...
L'œuvre de Saype avec en arrière-plan la fameuse antenne du Chasseral.Keystone

Couvrant 3150 m2, la fresque a été réalisée à partir de pigments naturels tels que la craie et le charbon. Destinée à s'estomper naturellement au fil des semaines, cette oeuvre de l'artiste franco-suisse sur les pâturages du Chasseral cèdera progressivement la place au paysage.

epa13124606 French-Swiss artist Saype in front of of his artwork &#039;A portee de ciel&#039; at the Villars Golf Club, in Villars-sur-Ollon, Switzerland, 21 July 2026. EPA/SALVATORE DI NOLFI
Saype, le 21 juillet dernier.Keystone

Le Chasseral, qui culmine à plus de 1600 mètres, n’a pas été choisi au hasard. L'antenne Swisscom qui domine ce sommet de l'Arc jurassien semble elle-même prête à s’élancer comme la fusée dans l'album de Tintin, explique l'artiste prévôtois.

A drone view shows a giant biodegradable land art called &quot;A portee de ciel&quot; painting by French-Swiss artist Saype at the Villars Golf Club, in Villars-sur-Ollon, Switzerland, Tuesday, July 2 ...
En juillet, l'artiste exposait à Villars-sur-Ollon.Keystone

Les fresques de Saype, qui ont vocation à s'effacer, cherchent à frapper les mentalités dans le respect de la nature. Infirmier de formation, l'artiste est l'inventeur d'une peinture écoresponsable composée de craie et de charbon. Il est reconnu comme le pionnier d'un mouvement liant le Street art et le Landart. (jah/ats)

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