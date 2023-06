People

Le footballeur le plus détesté de la planète va se marier

Si Shakira attire les hommes comme le chant des sirènes, Gerard Piqué, de son côté, joue au petit ami modèle. Le footballeur aurait prévu de se marier avec Clara Marti.

Nouveau rebondissement dans l'affaire Shakira-Piqué. Ce dernier, après avoir brisé le cœur de millions de fans en plus de celui de la chanteuse, serait sur le point de se marier avec sa nouvelle copine, indique le Daily Mail d'après les révélations d'une «source proche du couple».

Mieux encore, cette «source proche» a, pour ainsi dire, tout balancé. En effet, un an après l'officialisation de sa relation avec Clara Marti, le couple a décidé de sauter le pas et l'annoncera le 24 juin, au mariage du frère de Piqué:

«Ils ont également prévu le moment idéal pour rendre publique la bonne nouvelle. L'annonce sera faite à l'occasion d'une autre date importante pour Piqué, le mariage de son frère Marc, qui épousera son amour de jeunesse Maria le 24 juin.» La «source proche» au Daily Mail.

Il faut espérer que Maria ne se vexera pas qu'on lui pique la vedette le jour de son mariage. Qui a envie de ça le plus beau jour de sa vie? Piqué visiblement, qui enchaîne les faux pas aux yeux des internautes et du reste du monde.

Et pendant ce temps, Shakira batifole

Si le footballeur s'accroche dur comme fer à sa nouvelle relation avec Clara Marti (comparée à une Twingo par Shakira), la chanteuse colombienne, elle, s'amuse. Et pas avec n'importe qui. Shakira a été aperçue tantôt avec Tom Cruise, tantôt au bras de Lewis Hamilton. Et ce n'est pas pour en déplaire aux fans, plus investis encore dans ce divorce que dans la gué-guerre entre Selena Gomez et Hailey Bieber.

En effet, chaque apparition publique de la chanteuse au bras d'un homme est encouragée par la Toile. La dernière en date? Shakira à Barcelone sur le circuit de Formule 1. S'en est suivi une sortie «entre amis» et accessoirement avec Lewis Hamilton, et là encore, les internautes ont applaudi.

(sia)

Vous n'avez pas suivi toute l'histoire Shakira-Piqué?

Ça, ça fait mal...

