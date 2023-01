People

Piqué et Clara Chia officialisent et les fans de Shakira sont en feu

L'ex-star du foot a publié une photo montrant explicitement où en est sa relation avec Clara Chia ce qui n'a pas plus aux fans de Shakira.

Si je vous dis Shakira, Gerard Piqué et Clara Chia, ça vous parle? Et bien ça devrait. Depuis plusieurs jours, les tabloïds tout comme les réseaux sociaux s'arrachent leur histoire: en résumé, Piqué a trompé Shakira, avec Clara Chia, qui l'a découvert grâce (ou à cause) d'un pot de confiture. Et comme tout bon artiste qui se respecte, Shakira s'est vengée en chanson. La vidéo, publiée sur YouTube il y a deux semaines, compte aujourd'hui 205 millions de vue.

Une photo et c'est la débandade sur les réseaux sociaux

Bien que le monde entier soit désormais au courant de cette relation, le principal intéressé n'avait lui toujours pas officialisé son couple. Et bien c'est chose faite. Le Catalan a publié, mercredi, une photo de lui et de sa nouvelle petite-amie de 12 ans sa cadette sur son profil Instagram.

Comme c'est mignon. Image: Instagram

Il n'en fallait pas plus pour enflammer les réseaux sociaux et les fans de la chanteuse colombienne. Et sans surprise, la section des commentaires regorge de quelques pépites qu'on vous partage:

«Profite tant que ça dure, tes enfants regardent aussi Instagram» un internaute

«Trop jolie ta fille 😻» un autre

«Seuls les infidèles aiment cette photo» encore un autre internaute

«Voyons combien de temps elle durera, la nouvelle montre» un autre internaute en référence à la montre Casio, mentionnée par Shakira dans sa chanson

«Une photo de Casio et Twingo» oups

Aucune légende n'accompagne la photo. Mais selon plusieurs vidéos publiées sur Tiktok, une rumeur dit que c'est à la demande de Clara Chia que cette photo aurait été publiée. Shakira, quant à elle, n'a pas réagi. (sia)