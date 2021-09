Divertissement

People

Stars: Les boulets de la semaine avec Britney, Madonna et Megan Fox



Image: watson

People

Les boulets de la semaine

Qui a encore fait quoi sur le red carpet, dans les chiottes ou sur les internets? Si vous avez manqué l’immanquable, voici les boulets-stars, cuits à feu doux.

Laeticia Hallyday

On a des rêves à la hauteur de ses ambitions. C'est aussi le cas de Laeticia Hallyday «connue pour être la quatrième et dernière épouse du chanteur Johnny Hallyday» selon Wikipédia. «Et c'est tout», rajoute-je. La pauvre mondaine de 46 ans a enfin pu réaliser un rêve d'ado, en marge de l'hommage au défunt rockeur, mardi: prendre le métro. Oui, cet endroit qui pue la pisse, où il fait trop chaud et trop froid en même temps et dans lequel s'engouffrent 4 millions de Parisiens blasés chaque jour.

La veuve a vécu ce beau moment souterrain à la sauce Amélie Poulain (donc pas comme 4 millions de Parisiens) puisque son copain, le réalisateur Jalil Lespert, lui avait concocté une visite «romantique».

instagram

Kourt', Meg' et leurs mecs

Les MTV Video Music Awards, c'est un peu le Met Gala du pauvre. On y croise des stars pas invitées sur le red carpet d'Anna Wintour. Notamment les neopunks Kourtney Kardashian et Megan Fox, qui se sont illustrées dans les chiottes des VMAs à lécher leurs punks respectifs. Cette vidéo, d'une gênance rarement atteinte, aurait mérité de recevoir un prix ce soir-là.

Madonna

La Madonne est pleine de talents puisqu'elle arrive à utiliser un urinoir tout en gardant son body-corset-je-sais-pas-c'est-quoi. Toujours dans les chiottes des VMAs, elle nous a démontré que la chirurgie le sport, ça paie. 🍑

C'est fait en quelle matière? De l'acier Du plastique Du carton Du cul

Kendall et Gigi

Trop de Met Gala tue le Met Gala. Overdose. Basta. Surtout si c'est pour se taper des vidéos de Javotte et Anastasie Kendall Jenner et Gigi Hadid cirer les pompes de Vogue.

Britney

Après être restée (enfermée) chez elle pendant des lustres, tout s'accélère: en deux-deux, Britney se libère de la tutelle de son daddy, se fiance et QUITTE INSTA. Elle a annoncé faire un break des réseaux sociaux... sur Twitter. 😐

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨ — Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021

Qui est-ce?

Je tape la pose au milieu d'un groupe de kids qui portent des casquettes et des T-shirts à la gloire de Donald Trump, je suis, je suis...?

Spoiler alert: c'est pas Trump (cliquez sur l'image quand vous voulez en finir avec ce suspense).

Pis sinon ?

Le Time a balancé sa liste des 100 personnalités les plus «influentes» (je me permets les guillemets). Pour rappel, ce sont des personnalités qui choisissent d'autres personnalités, genre «je te passe la pommade, tu me la passes l'années prochaine, hihihi».

Paris Hilton a choisi Simone de Beauvoir

David Beckham a choisi le Dalaï-lama

Ah merde, je me suis trompée! Ok, pardon, voici les vraies stars choisies par des personnalités non moins pertinentes:

Paris Hilton a choisi Britney Spears

David Beckham a choisi le joueur de football américain Tom Brady

Au passage, la cover du Time avec le prince Harry et Meghan Markle... Rien ne va, on vous le raconte ici.

C'est tout pour cette semaine, rendez-vous très vite pour de nouvelles histoires palpitantes dans la vie des stars.

Rendons quand même un vibrant hommage à Johnny avec son visage depuis les années 90

1 / 11 Le visage de Johnny depuis les années 90 source: capture d'écran youtube

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» C'est l'heure des fails! En voici 19 pour se mettre en joie 🥰 Link zum Artikel 10 trucs à dire pour énerver les fans de Koh-Lanta Link zum Artikel Instagram vs réalité: 9 influenceuses qui abusent Link zum Artikel L'amitié entre animaux, c'est possible! La preuve avec ces 25 photos Link zum Artikel