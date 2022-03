People

Britney Spears est de retour sur Instagram (la «pause» n'a pas duré...)

La chanteuse avait quitté la plateforme la semaine dernière, à la grande surprise de toute sa communauté.

Les selfie nude culottés de la chanteuse ont eu raison de son compte Instagram. Image: sda

Britney is back! Et avec elle, les chorégraphies gênantes et les photos très suggestives auxquelles elle nous a habitués. Hé oui, la pop star de 40 ans a réactivé son compte Instagram après... quatre jours d'absence.

Un départ contraint?

La chanteuse a désactivé sa page sur les réseaux sociaux un jour après avoir partagé un message disant qu'elle voulait être «crainte» et non «prise en pitié». Le mois dernier, Britney a supris les internautes en postant une série de photos d'elle nue, prises lors d'une journée à la plage avec son fiancé Sam Asghari.

On vous en parle ici👇 Britney Spears a disparu d'Instagram de Margaux Habert

«Britney a choisi de désactiver elle-même son compte Instagram» disait une source à Us Weekly le 16 mars. Néanmoins, les règles d'Instagram sont claires et il semblerait que la chanteuse en ait fait les frais en publiant cette photo, vraisemblablement à l'origine de la pause forcée de l'artiste 👇.

Cette purge des réseaux sociaux intervient également après que sa sœur Jamie Lynn Spears et elle se soient publiquement disputées sur Twitter et Instagram au début de l'année. Cette querelle a commencé après que cette dernière a publié son livre révélation, Things I Should Have Said, en janvier. (sia)