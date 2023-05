People

Kendall Jenner a mis un monstre vent à Bad Bunny

Lors d'un match de basketball à Los Angeles, le mannequin a été pris en flagrant délit de vent. La scène, gênante pour Bad Bunny, a été immortalisée en vidéo.

C'est un couple qui n'est pas encore officiel, mais qui fait parler de lui à chacune de ses sorties publiques. Kendall Jenner et le chanteur Bad Bunny ont assisté à un match de NBA opposant les Lakers aux Golden State Warriors à Los Angeles.

Lors d'un temps mort, le top model et le chanteur ont été filmés en train de discuter. On voit Bad Bunny tenter de parler à Kendall Jenner, mais celle-ci l'ignore et continue de saluer ses connaissances. C'est alors que le chanteur portoricain, sentant perdre sa prise, tente désespérément d'appeler à nouveau sa promise, mais là encore, le vent souffle très fort.

Attention, vent dans 3, 2, 1...

Plusieurs photos du couple ont été partagées sur les réseaux sociaux. Sur la plupart d'entre elles, les deux célébrités ont l'air complices, même si, sur l'un des clichés, l'entente a l'air d'être unilatérale. Et c'est évidemment celle-ci que les comptes de mèmes ont retenue, à commencer par Yugnat999.

Selon l'experte en langage corporel et graphologue Maryfer Centeno interrogée par le site Marca, l'une des deux stars porte plus d'intérêt à l'autre (ah bon?). Selon elle, la sœur de Kylie Jenner ne se sentait pas à l'aise à côté de Bad Bunny. Mais ça, on n'avait pas besoin d'une experte pour s'en rendre compte.

