Megan Fox met un gros vent à son mec sur le red carpet

Il a mangé un pesto à l'ail des ours juste avant de venir.

Il a mangé un pesto à l'ail des ours juste avant de venir. Elle n'a pas eu le temps de se sécher les cheveux. #drama Ils ne sont pas assortis alors elle ne veut pas être prise en photo avec lui. Il n'a pas liké sa dernière photo sur Instagram donc il mérite d'être méprisé.

L'explication la plus plausible, c'est que...

Megan Fox a l'air irritée. Elle lui plante un regard noir et le laisse là, alors qu'il ricane nerveusement avec son verre à la main, auquel il se raccroche comme une moule à un rocher pour se redonner un peu de contenance. Mystère et perplexité.

On n'arrive pas à savoir ce que le rockeur susurre à l'oreille de sa future épouse pour que cette dernière le rejette comme une chaussette qui pue. On a même essayé de lire sur leurs lèvres, mais pile quand ça chauffe, une blonde vient se mettre en travers du chemin (BOUGE DE LÀÀÀÀ!).

Alors que les stars défilaient tranquillement, dimanche, à la soirée mode «Daily Front Row Awards» à Los Angeles, l'un des couples les plus étonnants du moment (je rappelle qu' ils ont bu le sang l'un de l'autre ) a fait une petite scène.

Et on trépigne de savoir le pourquoi du comment de ce râteau public que Megan Fox inflige à Machine Gun Kelly.

Megan Fox et Machine Gun Kelly ont notamment fait le buzz lors de leurs fiançailles.

