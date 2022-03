People

Kanye West a été banni d'Instagram et personne ne s'en est rendu compte

Le rappeur cumule les bad buzz depuis l'annonce de sa séparation avec son ex-femme Kim Kardashian.

Pour l'heure, Kanye West ne peut plus utiliser son compte Instagram. Image: sda

Même l'une des plus grandes stars du monde doit se plier aux règles d'Instagram. Kanye West alias «Ye» a été banni du réseau social pendant 24 heures, dans la nuit de mercredi à jeudi, pour avoir insulté le comédien et animateur Trevor Noah, rapporte NBC News. Et visiblement, personne ne s'est rendu compte de son absence.

Ce qui a posé problème

«Le contenu de son compte a été supprimé pour violation des politiques sur les discours de haine, l'intimidation et le harcèlement», a confirmé un porte-parole de Meta mercredi soir.

Image: Twitter

Dans la légende de la publication qui dérange, désormais supprimée, le rappeur faisait référence au comédien et animateur en utilisant le terme koon (ou coon). Le mot est considéré comme une injure raciste. Et là, c'est le drame.

«Il lui est également interdit de publier, de commenter et d'envoyer des messages directs pendant 24 heures» Porte-parole de Meta

«L'Instagram de Ye est également interdit de publier, de commenter et d'envoyer des messages directs pendant 24 heures. Des mesures supplémentaires seront prises s'il continue de ne pas suivre les directives de la communauté Instagram», a ajouté le porte-parole de Meta.

Son profil, qui n'affichait que huit publications, cumulait les captures d'écran et légendes douteuses. On pouvait notamment y voir un post visant Pete Davidson, le nouveau petit ami de Kim Kardashian. (sia)