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Il a poussé le «method dressing» encore plus loin

A Hollywood, le «method dressing» – qui consiste à adapter ses tenues à l’univers du film dont on assure la promotion – vient de franchir un nouveau cap. Pour la première mondiale de The Dog Stars, jeudi à Londres, la coqueluche d'Hollywood Jacob Elordi a choisi l’accessoire le plus littéral possible: un vrai chien.

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Et pas n’importe lequel. L’acteur australien de 29 ans a pris la pose sur le tapis rouge avec Rak Jasper, un malinois belge qui partage l’affiche avec lui dans le film. Selon Harper’s Bazaar, il s'agit de l’un des trois chiens acteurs ayant participé au tournage. En tout cas, il était parfaitement dressé, comme le montrent des vidéos de cette apparition très bien orchestrée.

Jacob Elordi a créé la surprise à Londres en venant accompagné d’un vrai chien à la première mondiale de The Dog Stars, son nouveau film post-apocalyptique. Image: FilmMagic

Pour l’occasion, Jacob Elordi n’avait pourtant rien du survivant post-apocalyptique. L’acteur nommé aux Oscars avait opté pour un très classique costume croisé bleu marine à fines rayures, porté avec une chemise blanche, une cravate assortie et des mocassins vernis. Le tout avec la charmante moustache et la coupe mulet qu’il arbore depuis la promotion des Hauts de Hurlevent.

Attendu dans les salles américaines le 28 août, The Dog Stars est adapté du roman éponyme de l’écrivain américain Peter Heller, publié en 2012. L’histoire se déroule après qu’une pandémie de grippe a décimé l’essentiel de l’humanité. Jacob Elordi y incarne Hig, l’un des rares survivants, retranché dans un aéroport abandonné avec un autre homme. Son principal compagnon reste toutefois Jasper, son vieux chien.

Une relation suffisamment importante pour que l’un de ses interprètes à quatre pattes obtienne, lui aussi, son moment de gloire devant les photographes. Et, pour une fois sur un tapis rouge foulé par le chouchou d'Hollywood du moment, difficile de déterminer lequel des deux était réellement la star. (mbr)

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