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Jacob Elordi et Kendall Jenner sont fait pour être ensemble

Ce couple est fait pour être ensemble: la preuve en 17 looks effarants

Pendant que d'aucuns (et surtout, d'aucunes) s'insurgent toujours de l'idylle inattendue entre l'acteur Jacob Elordi et le top Kendall Jenner, d'autres n'y voient qu'une logique implacable. La preuve vestimentaire est sous nos yeux.
04.06.2026, 16:5704.06.2026, 16:57
Marine Brunner
Marine Brunner

Kendall Jenner et Jacob vivent leur meilleure vie, et les fans de mode et de ragots aussi. Pendant que la figure éminente du clan Kardashian et l'acteur le plus bandant d'Hollywood vivent de moins en moins discrètement leur relation, entre week-ends romantiques à Hawaï, soirées double-date à Los Angeles et une escapade toute récente au Japon, où le couple s'est sustenté de ramen et de pizzas.

Kendall Jenner et Jacob Elordi, ce mercredi, au Japon, devant la pizzeria Seirinkan.
Kendall Jenner et Jacob Elordi, ce mercredi, au Japon, devant la pizzeria Seirinkan.image: instagram

S'ils n'ont pas encore officialisé, nous avons au moins une certitude: les deux amants ne seront pas confrontés à un problème de couple très 2026, qui fascine les réseaux sociaux depuis quelques mois: le «swag gap», c'est-à-dire l'écart de sens de la mode entre deux partenaires.

Un problème auquel sont pourtant confrontées de nombreuses copines de Kendall Jenner, à commencer par Hailey Bieber et son mari, Justin.

On vous expliquait cet étrange phénomène, ici:

Marinade
Ce phénomène fait peser une grave menace sur votre couple

Au contraire, comme le rappelle Vogue France notamment, alors qu'ils ne seraient en couple que depuis quelques semaines, force est d'admettre que l'acteur de 28 ans et le mannequin de 30 ans ont affiché des dégaines étonnamment similaires, à la fois chic et sans effort, au fil des années. La preuve en 17 exemples explicites:

Kendall Jenner et Jacob Elordi sont faits pour être ensemble, la preuve en 17 looks.
image: watson/getty

Kendall Jenner et Jacob Elordi sont faits pour être ensemble, la preuve en 17 looks.
image: watson/getty

Kendall Jenner et Jacob Elordi sont faits pour être ensemble, la preuve en 17 looks.
image: watson/getty

Kendall Jenner et Jacob Elordi sont faits pour être ensemble, la preuve en 17 looks.
image: watson/getty

Kendall Jenner et Jacob Elordi sont faits pour être ensemble, la preuve en 17 looks.
image: watson/getty

Kendall Jenner et Jacob Elordi sont faits pour être ensemble, la preuve en 17 looks.
image: watson/getty

Kendall Jenner et Jacob Elordi sont faits pour être ensemble, la preuve en 17 looks.
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Kendall Jenner et Jacob Elordi sont faits pour être ensemble, la preuve en 17 looks.
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Kendall Jenner et Jacob Elordi sont faits pour être ensemble, la preuve en 17 looks.
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Kendall Jenner et Jacob Elordi sont faits pour être ensemble, la preuve en 17 looks.
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Kendall Jenner et Jacob Elordi sont faits pour être ensemble, la preuve en 17 looks.
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Kendall Jenner et Jacob Elordi sont faits pour être ensemble, la preuve en 17 looks.
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Kendall Jenner et Jacob Elordi sont faits pour être ensemble, la preuve en 17 looks.
image: watson/getty

Kendall Jenner et Jacob Elordi sont faits pour être ensemble, la preuve en 17 looks.
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Kendall Jenner et Jacob Elordi sont faits pour être ensemble, la preuve en 17 looks.
image: watson/getty

Kendall Jenner et Jacob Elordi sont faits pour être ensemble, la preuve en 17 looks.
image: watson/getty

Kendall Jenner et Jacob Elordi sont faits pour être ensemble, la preuve en 17 looks.
image: watson/getty

On vous l'avait bien dit, qu'ils sont faits pour être ensemble.

Et vous? Vous en pensez quoi du combo Kendall/Jacob? Dites-nous tout en commentaires, on vous attend nombreux.

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