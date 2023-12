Benny et Selena se sont-ils vraiment rapprochés? Certains fans en doutent.

«Il représente absolument tout»: Selena Gomez serait folle amoureuse

Selena Gomez aurait trouvé amour et réconfort dans les bras d'un fameux producteur de musique américain.

Selena Gomez n'est plus un cœur à prendre. Ce serait dans les bras du célèbre producteur de musique Benny Blanco que la chanteuse roucoulerait. Ou du moins, c'est ce qu'elle a laissé entendre jeudi en réponse à des commentaires sur les réseaux. On vous explique tout.

Comme le rapporte Page Six, le compte Instagram Popfactions, qui se décrit comme «une référence en matière de pop culture» et compte près de 500 000 followers, a publié un post pour le moins étrange le 25 novembre. Dans celui-ci, des photos compilées comme autant de preuves d'une idylle, ainsi qu'une légende sans ambiguïté: «#SelenaGomez sortirait avec le producteur de musique #BennyBlanco».

La preuve? Pêle-mêle: une photo conjointe. La maman de Selena, qui est récemment devenue follower du jeune homme de 35 ans. Le fait que les deux tourtereaux se suivent mutuellement sur les réseaux (la belle affaire). Sans compter qu'il y a cinq semaines, la pop star a commenté un «finalement!!» enthousiaste sous un post de Benny.

Popfactions enquête. instagram

Que de preuves, on vous dit!

Pour la petite histoire, Benny Blanco, qui est un foodie reconnu (il aime la bouffe et tout ce qui va avec), a organisé deux shows culinaires sur les réseaux, et a même sorti son propre bouquin de recettes, Open Wide: A Cookbook for Friends.

Toutes ces allégations paraissaient bien fumeuses dans un premier temps, mais comme on le dit de façon familière, «pas de fumée sans feu». La Toile s'est embrasée ce jeudi quand Selena a sobrement commenté «facts» sous le post de Popfaction, confirmant en un mot les rumeurs.

Elle a ensuite répondu à une série de commentaires de ses fans, ne laissant que peu de place au doute:

«Il représente absolument tout dans mon cœur» relayé par grazia

«Je n’ai jamais été aussi heureuse» relayé par grazia

«Il est la meilleure personne avec qui je suis jamais sortie» relayé par grazia

«Il m’a mieux traitée que n’importe quel autre être humain sur cette planète» relayé par grazia

«Il est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée» relayé par grazia

«Sachez simplement que je ne sortirai plus jamais avec un f***boy» relayé par grazia

Benny en quelques mots

Mais qui est l'homme qui fait ainsi chavirer le coeur de l'interprète de Lose You To Love Me?

Le petit Benjamin Joseph (le vrai nom de Benny) est né en 1988. Avant tout homme de l'ombre, il est devenu au fil de sa carrière un rouage majeur dans l'industrie musicale américaine. Il est à la fois chanteur, auteur, compositeur, DJ, mais avant tout producteur. Comme le rapporte Grazia, «les rumeurs veulent qu'il soit à l’origine de la vente de plus de 500 millions d’albums». Dans son palmarès, des collaborations avec le gratin des stars, de BTS, Sheeran, Kanye West, Lana Del Rey, Katy Perry, Christina Aguilera, Britney Spears, en passant par Rihanna, mais également avec l'ex de Selena, Justin Bieber.

Il a étroitement collaboré avec Selena en 2015, sur les titres Same Old Love et Kill Em With Kindness de son album Revival, puis en 2019, sur la chanson I Can’t Get Enough, (avec Tainy et JBalvin).

Si vous voulez une anecdote piquante sur l'homme, sachez qu'une fois, il a involontairement embrassé Beyoncé sur le coin de la bouche. Sous les yeux de Jay-Z. Un incident embarrassant qu'il a lui-même rapporté aux médias.

Autre fun fact: il n'est pas dénué d'humour... Le petit plaisantin... source: instagram: @itsbennyblanco

Malgré sa notoriété, Benny Blanco est assez discret sur sa vie privée. Selon Grazia, le producteur aurait notamment fréquenté l'actrice Elsie Hewitt. Et pour l'heure, si l'on en croit les déclarations enflammées de Selena, celle-ci est raide dingue de son producteur à succès. Une question est cependant sur toutes les lèvres: quand et comment ce rapprochement s'est-il opéré, au nez et à la barbe des paparazzis?

De plus, une petite zone d'ombre persiste: est-ce bien Selena qui a écrit tous ces comm' passionnés? Nombre de fans craignent que la pop star ne soit simplement victime d'un pirate ayant pris le contrôle de son compte. L'avenir nous le dira. (jod)

