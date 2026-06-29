Harry Styles s'est effondré sur scène à Wembley

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Harry Styles a fait peur à ses fans

La star britannique s’est effondrée sur scène au stade Wembley, à Londres, alors qu'il performait sous une chaleur écrasante.

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C'était une soirée étouffante à Londres vendredi soir. Certaines zones de la ville ont atteint 37,5°. A Wembley, des milliers de personnes se sont retrouvées dans l'enceinte du stade pour assister au concert de Harry Styles.

En pleine exécution de son célèbre «whale spit», un geste devenu signature qui consiste à cracher un jet d'eau vers le public, le chanteur a commencé à s’étouffer après avoir avalé de travers. Quelques secondes plus tard, il s’est effondré au sol, allongé sur le dos, tentant de retrouver son souffle sous les yeux de 80 000 spectateurs inquiets.

Après quelques secondes, le chanteur a desserré sa cravate et a réussi à réprimer ses quintes de toux. L'ancien chanteur des One Direction a pu reprendre son concert sans incidences. Dans un premier temps, certains internautes et médias ont attribué sa chute à la vague de chaleur élevée qui a étouffé l'Europe. Cependant, le média américain TMZ a confirmé, en citant des sources proches de la star britannique, qu'il s'agissait bien d'un étouffement provoqué par une ingestion d'eau dans les voies respiratoires au lieu de l'œsophage, sans lien avec la canicule.

Les douze dates en juin du chanteur britannique Harry Styles à Wembley constituent un record de concerts consécutifs dans le stade londonien. Ceux-ci devraient générer des retombées de plus d'un milliard de livres, selon une enquête de la banque Barclays.