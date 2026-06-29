en partie ensoleillé23°
DE | FR
burger
Divertissement
People

Harry Styles s'est effondré sur scène à Wembley

Vidéo: watson

Harry Styles a fait peur à ses fans

La star britannique s’est effondrée sur scène au stade Wembley, à Londres, alors qu'il performait sous une chaleur écrasante.
29.06.2026, 12:0929.06.2026, 12:09
Sainath Bovay
Sainath Bovay

C'était une soirée étouffante à Londres vendredi soir. Certaines zones de la ville ont atteint 37,5°. A Wembley, des milliers de personnes se sont retrouvées dans l'enceinte du stade pour assister au concert de Harry Styles.

En pleine exécution de son célèbre «whale spit», un geste devenu signature qui consiste à cracher un jet d'eau vers le public, le chanteur a commencé à s’étouffer après avoir avalé de travers. Quelques secondes plus tard, il s’est effondré au sol, allongé sur le dos, tentant de retrouver son souffle sous les yeux de 80 000 spectateurs inquiets.

La canicule pourrait battre des records dans ces communes

Après quelques secondes, le chanteur a desserré sa cravate et a réussi à réprimer ses quintes de toux. L'ancien chanteur des One Direction a pu reprendre son concert sans incidences. Dans un premier temps, certains internautes et médias ont attribué sa chute à la vague de chaleur élevée qui a étouffé l'Europe. Cependant, le média américain TMZ a confirmé, en citant des sources proches de la star britannique, qu'il s'agissait bien d'un étouffement provoqué par une ingestion d'eau dans les voies respiratoires au lieu de l'œsophage, sans lien avec la canicule.

Les douze dates en juin du chanteur britannique Harry Styles à Wembley constituent un record de concerts consécutifs dans le stade londonien. Ceux-ci devraient générer des retombées de plus d'un milliard de livres, selon une enquête de la banque Barclays.

Vidéo: watson
Si vous êtes branchés musique
Le nouvel album «sans âme» de Chris Brown se fait défoncer par la critique
Le nouvel album «sans âme» de Chris Brown se fait défoncer par la critique
Trump a donné des «sueurs froides» à ce festival romand
Trump a donné des «sueurs froides» à ce festival romand
de Fred Valet
Harry Styles lance sa tournée unique: voici à quoi s'attendre
Harry Styles lance sa tournée unique: voici à quoi s'attendre
de Jérémie Crausaz
Kylie Minogue raconte enfin ce qu’elle cachait depuis 2021
Kylie Minogue raconte enfin ce qu’elle cachait depuis 2021
de Nadja Zeindler
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
de Joanna Oulevay
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images:
1 / 32
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / andre penner
partager sur Facebookpartager sur X
Qui est Kaytranada, le DJ qui va transformer Pully en dancefloor?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Qui est le fiancé d'Alisha Lehmann?
Des pelouses à «Love Island»: qui est le futur mari d'Alisha Lehmann? Mini-portrait.
Carnet rose au pays des stars! Décidément, le mois de juin est fort clément pour ces dernières. Entre Dua Lipa et Callum Turner qui multiplient les clichés de leur mariage, Taylor Swift dont la rumeur veut qu'elle se marie le 4 juillet, voilà que l'attaquante vedette de Leicester City, la Bernoise Alisha Lehmann, nous annonce s'engager de façon très sérieuse avec son chéri.
L’article