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Harry Styles va rapporter à Londres une somme délirante

La résidence d&#039;Harry Styles au stade Wembley, à Londres, va rapporter une somme délirante.
«Harry Styles», son premier album en 2017, puis «Fine Line» et son tube «Watermelon Sugar» (2019), sont d'énormes succès commerciaux.getty/watson

Les concerts d’Harry Styles à Wembley vont rapporter une somme délirante

La résidence géante de Harry Styles au stade de Wembley Stadium s’annonce comme un jackpot pour Londres. Selon une étude de Barclays, les fans du chanteur britannique dépenseront près de 1000 livres chacun pour assister à l’un de ses concerts en juin.
24.05.2026, 16:0824.05.2026, 16:08

Les douze dates en juin du chanteur britannique Harry Styles à Wembley - un record de concerts consécutifs dans le stade londonien - devraient générer des retombées de plus d'un milliard de livres, selon une enquête de la banque Barclays. Le chanteur de 32 ans, repéré à l'âge de 16 ans dans l'émission X-Factor au sein du boysband One Direction, a lancé samedi à Amsterdam sa tournée «Together, Together» (7 villes et 67 concerts prévus).

Comment Harry Styles s'est imposé comme le nouveau roi de la pop

Les fans «prévoient de dépenser en moyenne 981 livres (1033 francs)» chacun, «en comptant les billets, le voyage, l'hébergement et les tenues», indique dans un communiqué la banque, qui chiffre les retombées totales à 1,06 milliard de livres (1,12 milliard de francs).

Selon l'enquête de Barclays, ses fans ont consacré la plus grande part de leur budget à leur billet, qui leur a coûté plus de 143 livres en moyenne, devant l'hébergement (141 livres) ou le transport (103 livres).

«La résidence d'Harry Styles à Wembley devrait apporter un coup de fouet significatif à Londres»
Rich Robinson

Elle «souligne également l'engouement grandissant des consommateurs pour des expériences mémorables» plutôt que pour des biens de consommation, affirme Rich Robinson, directeur de l'hôtellerie et des loisirs chez Barclays, cité dans le communiqué.

Ce célèbre couple se fiance après seulement huit mois de relation

Ces chiffres sont comparables aux retombées qui avaient été estimées par la banque il y a deux ans pour les 15 dates au Royaume-Uni du Eras Tour de Taylor Swift, ainsi qu'à celles des 17 concerts britanniques de la tournée de reformation d'Oasis l'an dernier. (mbr avec ats)

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Zayn a encore passé un mauvais moment
Le retour du chanteur britannique sur scène après une mystérieuse hospitalisation a été entaché par un incident jeudi, lors d'une séance de questions-réponses avec une poignée de fans à Londres.
C'est ce qui s'appelle un retour aux affaires difficile. Alors que Zayn s'apprête à renouer avec la scène, après une alerte sanitaire qui l'a mené à l'hôpital le mois dernier et l'a poussé à annuler 22 dates de sa tournée solo, le chanteur britannique de 33 ans a dû faire face à une étrange situation ce jeudi.
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