Top 7 des stars interdites en Chine, vive la liberté d'expression

Faire du rap avec des paroles un peu olé-olé, être pote avec le Dalaï-Lama, sentir ses pieds... Autant de raisons qui poussent le charmant régime autoritaire à bannir certaines stars du sol chinois.

Même s'il y avait eu du public dans les tribunes des Jeux olympiques, ces stars n'auraient pas eu le droit de venir agiter un drapeau et taper des mains à Pékin. Les célébrités gentiment invitées à ne pas mettre les pieds en Chine sont nombreuses: une liste de 88 personnalités a été publiée en novembre 2021. Avant elles, d'autres stars étaient déjà bannies du sol chinois. En voici sept, comme les sept péchés capitaux.

Lady Gaga

En 2016, la star américaine rencontre le Dalaï-Lama. Peu après, on apprend que Lady Gaga est bannie en Chine, ainsi que ses chansons: Pékin interdit carrément aux sites internet de télécharger des titres de la chanteuse et ordonne aux médias contrôlés par le parti de condamner sa rencontre avec le Dalaï-Lama, qualifié de «loup en robe de moine».

Miley Cyrus

En 2009, âgée de 16 ans, l'artiste prend une photo avec ses amis en se tirant les paupières. Un cliché stupide qui n'a pas échappé à Yang Jiechi, le ministre des affaires étrangères de l'époque. «Mlle Cyrus a clairement indiqué qu'elle n'est pas une amie de la Chine ou de toute personne d'origine asiatique. Nous n'avons aucun intérêt à polluer davantage l'esprit de nos enfants avec son ignorance américaine.» Ce à quoi Miley avait rétorqué, sur son site: «En aucun cas je ne me moquais d'une quelconque ethnie! Je faisais simplement une grimace». Depuis, Miley a réitéré ses excuses avec un peu plus de maturité, mais rien n'y fait.

Brad Pitt

Son crime? Avoir joué dans «Sept ans au Tibet», de Jean-Jacques Annaud, sorti en 1997. Le film avait été interdit par Pékin, qui ne supportait pas que le Dalaï-Lama y soit dépeint de manière positive. Brad a découvert son interdiction de territoire à ses dépends, un jour qu'il devait se rendre en Chine pour faire la promo d'un film. L'acteur peut se consoler avec le fait que «Fight Club» est enfin disponible en streaming dans l'empire du Milieu. Seul bémol: la fin a été coupée et remplacée par un message bienpensant... Avant que les cinéphiles ne s'en mêlent.

Des Chinois célèbres

Certains ne sont pas directement bannis de leur pays, mais des réseaux sociaux ou des médias. Ainsi, les hommes «efféminés» ne sont pas les bienvenus sur les plateaux télé. L'influenceuse Guo Laoshi a été bannie de Douyin, la version chinoise de TikTok, parce qu'elle publiait des vidéos en train de se sentir ses pieds ou porter un maquillage peu flatteur. Et de manière générale, selon Insider, la Chine interdit à ses stars d'étaler leur richesse sur les réseaux sociaux. On attend d'elles de «se conformer aux valeurs socialistes fondamentales du pays».

Jay-Z

En 2006, le rappeur américain devait se produire à Shanghai, mais le concert a été annulé. Ce n'est pas à cause d'un quelconque soutien au Dalaï-Lama ou à la suite d'un mot contre la Chine. Non, l'interdiction de Jay-Z est liée aux paroles de ses chansons, jugées «outrancières et trop vulgaires». Ce qui me fait dire que d'autres artistes sont interdits aussi, du coup. On est jamais à l’abri d'un petit mothafucka dans les lyrics.

Oasis

De manière générale, afficher son soutien au Tibet, ça équivaut assez vite à une interdiction. C'est le cas aussi du groupe de rock britannique, qui s'était produit à un concert «Free Tibet». Heureusement pour Oasis, Oasis n'existe plus, ce qui règle une partie du problème, si je puis me permettre. Les frères Gallagher ont d'autres problèmes personnels à résoudre avant d'aller ensemble en vacances dans le Sichuan.

Sharon Stone

En 2008, à Cannes, Sharon Stone déclare que le tremblement de terre survenu dans la province du Sichuan pourrait être un coup du karma contre les Chinois vis-à-vis des Tibétains et du Dalaï-Lama. Le tremblement de terre a tout de même tué près de 90'000 personnes, il est donc assez peu surprenant que la Chine ait interdit la diffusion de ses films, et l'actrice avec. On le rappelle, Brad Pitt, lui, a été banni pour moins que ça.

BONUS: vous et moi

Vous pour avoir lu cet article et moi pour l'avoir écrit. En vrai, vous, vous passerez peut-être entre les gouttes. Mais moi, je suis fichée depuis que je suis petite de toute façon, depuis que ma mère a collé un autocollant «Free Tibet» sur sa vieille Peugeot. Alors autant y aller à fond et crier VIVE BRAD PITT. #thuglife

