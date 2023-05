La battle entre Brad Pitt et Ben Affleck est féroce dans les souvenirs de Gwyneth Paltrow. Image, montage: Shutterstock

People

Gwyneth Paltrow compare Brad Pitt et Ben Affleck au lit: voici le gagnant

Gwyneth Paltrow n'aurait-elle pas complètement oublié son ex Brad Pitt? Au micro du podcast Call her Daddy, l'actrice de 50 ans a décidé qui, entre la star de Fight Club et Ben Affleck, l'emporte sous la couette.

Plus de «Divertissement»

Décidément, le podcast Call her Daddy animé par Alexandra Cooper sur Spotify a le chic pour exhumer les détails les plus coquins de la vie intime des stars. Après Hailey Bieber qui révélait que sa position préférée était la levrette, c'est au tour de Gwyneth Paltrow d'ouvrir les vannes du passé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la star semble avoir été marquée par sa relation avec Brad Pitt, avec lequel elle a vécu une relation passionnelle entre 1994 à 1997, et avec qui elle était fiancée pendant quelques mois en 1996, avant que le couple ne rompe.

Gwyneth Paltrow compare Brad Pitt et Ben Affleck au lit👇 Vidéo: youtube

Le début de l'extrait du podcast, devenu viral, donne le ton. L'animatrice s'enquiert auprès de la créatrice du site Goop: «est-ce que tu penses que tes ex ont acheté tes bougies senteur vagin, afin de revivre le bon vieux temps?» Subtile!

Si la question a fait rire la star oscarisée de 50 ans, elle a cependant répondu à une question délicate de façon bien plus sérieuse: Brad (Pitt) ou Ben (Affleck)? Qui était meilleur partenaire au lit? Après avoir replongé dans ses souvenirs les plus voluptueux, l'actrice opte pour sa co-vedette dans Seven. Cependant, précise-t-elle, Ben avait également ses mérites:

«C'est vraiment difficile, parce que Brad était comme un genre de chimie majeure, l'amour de votre vie, une sorte [de connexion], à cette époque. Mais Ben était excellent sur le plan technique» Quand Gwyneth Paltrow se lâche podcast call me daddy

Et d'ajouter: «Je n'arrive pas à croire que ma fille, [Apple], écoute ça !» Les questions de l'animatrice portaient également sur d'autres aspects de la vie de couple de Paltrow. Tels que:

Qui avait le meilleur style? Brad✔️

Qui était le plus romantique? Brad✔️

Qui était le plus drôle? Ben✔️

Avec qui l'actrice pouvait sortir gagnante d'une dispute? Ben✔️

Qui était le plus high maintenance? Aucun des deux

Qui embrassait le mieux? Tous deux savaient y faire, selon l'actrice✔️✔️

Qui est meilleur acteur? Ben est un bon auteur et directeur, mais au niveau de l'acting, Brad remporte la main✔️

Brad semble décidément avoir une place spéciale dans les souvenirs de l'actrice, puisque c'est à nouveau lui qu'elle choisirait si elle avait l'occasion de coucher à nouveau avec un ex. Par contre, c'est avec son ex-mari et père de ses enfants, le leader de Coldplay Chris Martin, que Gwyneth se remarierait.

Les dernières actu de Gwyneth👇 People Le verdict du procès de Gwyneth Paltrow est tombé de Marie-Adèle Copin

La liste de ses conquêtes, révèle encore la star dans le podcast, ne compte ni Leonardo DiCaprio, ni Johnny Depp, ni Bradley Cooper.

Les internautes ont pour la plupart laissé des commentaires bienveillants sous la vidéo: «Pauvre Ben», compatit l'un d'eux. «Techniquement excellent», relève un autre. Reste à savoir ce que le mari actuel de Gwyneth, le producteur Brad Falchuk, a pensé de toutes ces croustillantes révélations.

Gwyneth Paltrow compare Brad Pitt et Ben Affleck au lit👇 Vidéo: youtube

Gwyneth Paltrow a toujours des idées créatives👇 People La dernière lubie de Gwyneth Paltrow? L'ozone dans le rectum

(jod)

La star américaine avait été accusée d’avoir blessé un homme lors d’un accident de ski, son procès était lunaire Vidéo: watson