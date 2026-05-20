assez ensoleillé19°
DE | FR
burger
Divertissement
People

Mbappé: Esther Expósito fait tourner les têtes à Cannes

L’actrice espagnole Esther Expósito a fait sensation sur la Croisette avec un look ultra glamour…et sans Kylian Mbappé à ses côtés.
L'actrice et petite amie présumée du célèbre footballeur fait sensation à Cannes.image: IMAGO

La petite amie présumée de Mbappé fait tourner les têtes à Cannes

L'actrice espagnole Esther Expósito a fait sensation sur la Croisette avec un look ultra glamour… mais sans la présence de Kylian Mbappé, avec lequel elle serait en couple depuis quelques mois, à ses côtés.
20.05.2026, 16:2920.05.2026, 16:29

Le pied à peine posé à l'aéroport de Nice, mardi, Ester Expósito a immédiatement attiré les photographes. L’actrice madrilène de 26 ans, devenue une véritable icône mode en Espagne, ne peut plus poser un pied nulle part sans être filmée par une nuée de fans ou de paparazzis.

Spanish actress and model Ester Exp�sito arrives at Nice Airport for the 79th Cannes International Film Festival, in Nice, France, on May 19, 2026 Laetitia Notarianni Betimage Spanish actress and mode ...
Esther Expósito à son arrivée à l'aéroport de Nice, mardi.Image: imago

La preuve pas plus tard que ce mardi, alors qu'elle sortait du célèbre hôtel Carlton, vêtue d'une très élégante robe bleue et blanche. Une apparition de quelques instants qui a eu don de générer une myriade de vidéos surexcitées sur TikTok.

C'est très bref... mais très gracieux 👇

Vidéo: watson

Connue pour son rôle de Carla dans la série Netflix Elite, Esther Expósito s’est imposée ces dernières années comme l’un des visages les plus populaires des réseaux sociaux et des tapis rouges en Europe. L’actrice n'en est pas à son premier Festival de Cannes, puisqu'elle déjà monté les marches en 2023 pour le film Lost in the Night.

Qui est cette «fille de» qui fait sensation à Cannes?

Mais au-delà de son apparition cannoise, ce sont surtout les rumeurs persistantes autour de sa relation avec Kylian Mbappé qui alimentent la presse people. Les deux célébrités ont récemment été aperçues ensemble à Paris et Madrid, déclenchant une vague de spéculations, en Espagne comme en France.

Début mai, ils étaient également surpris en train de s'embrasser sur un yacht, ce qui a eu don de provoquer la colère des fans du footballeur du Real Madrid, qui préféraient que le joueur s'entraîne plutôt que de vaquer à son idylle. Ni Esther Expósito ni Kylian Mbappé n’ont toutefois officialisé leur relation à ce stade. (mbr)

Un robot essaie d'imiter Michael Jackson, mais se plante

Vidéo: watson

Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Montecito, l'enclave clinquante d'Harry et Meghan
1 / 14
Montecito, l'enclave clinquante d'Harry et Meghan
Bienvenue à Montecito, le paradis doré où se sont retranchés Harry et Meghan depuis qu'ils ont quitté la famille royale, en 2020.
source: istockphoto / veronica slavin
partager sur Facebookpartager sur X
Chaque année, il y a des embouteillages sur le mont Everest
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce robot essaie d’imiter Michael Jackson, mais ça finit très mal
Vous ne savez pas danser sur Billie Jean? Ne culpabilisez pas: cet humanoïde chinois dernier cri... non plus.
Est-ce pour oublier qu’ils vont un jour régner sur la planète et nous réduire à l’esclavage qu’on aime tant voir des robots faillir à leur mission? L’avenir (proche) nous le dira. D’ici là, l’humanité pouffe de rire à l’unisson à chaque fois qu’un joujou technologique hors de prix pète un boulon ou se casse la gueule.
L’article