L'actrice et petite amie présumée du célèbre footballeur fait sensation à Cannes. image: IMAGO

La petite amie présumée de Mbappé fait tourner les têtes à Cannes

L'actrice espagnole Esther Expósito a fait sensation sur la Croisette avec un look ultra glamour… mais sans la présence de Kylian Mbappé, avec lequel elle serait en couple depuis quelques mois, à ses côtés.

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Le pied à peine posé à l'aéroport de Nice, mardi, Ester Expósito a immédiatement attiré les photographes. L’actrice madrilène de 26 ans, devenue une véritable icône mode en Espagne, ne peut plus poser un pied nulle part sans être filmée par une nuée de fans ou de paparazzis.

Esther Expósito à son arrivée à l'aéroport de Nice, mardi. Image: imago

La preuve pas plus tard que ce mardi, alors qu'elle sortait du célèbre hôtel Carlton, vêtue d'une très élégante robe bleue et blanche. Une apparition de quelques instants qui a eu don de générer une myriade de vidéos surexcitées sur TikTok.

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Connue pour son rôle de Carla dans la série Netflix Elite, Esther Expósito s’est imposée ces dernières années comme l’un des visages les plus populaires des réseaux sociaux et des tapis rouges en Europe. L’actrice n'en est pas à son premier Festival de Cannes, puisqu'elle déjà monté les marches en 2023 pour le film Lost in the Night.

Mais au-delà de son apparition cannoise, ce sont surtout les rumeurs persistantes autour de sa relation avec Kylian Mbappé qui alimentent la presse people. Les deux célébrités ont récemment été aperçues ensemble à Paris et Madrid, déclenchant une vague de spéculations, en Espagne comme en France.

Début mai, ils étaient également surpris en train de s'embrasser sur un yacht, ce qui a eu don de provoquer la colère des fans du footballeur du Real Madrid, qui préféraient que le joueur s'entraîne plutôt que de vaquer à son idylle. Ni Esther Expósito ni Kylian Mbappé n’ont toutefois officialisé leur relation à ce stade. (mbr)

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