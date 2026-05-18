Père et fille sont venus défendre un projet de film très personnel. Image: Mondadori Portfolio Editorial

Qui est cette «fille de» qui fait sensation à Cannes?

Même regard bleu pénétrant, même large sourire, même charme magnétique: à 26 ans, Ella Bleu Travolta a capté tous les regards lors de son apparition sur le tapis rouge de Cannes ce week-end. Et cette «nepo baby» en puissance pourrait bien faire parler d'elle encore longtemps. Présentation.

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C'est peu dire que sa présence, vendredi soir, sur les marches de velours rouge du festival de Cannes, a fait tourner toutes les têtes. Comme venue d'un autre temps, avec sa coupe de cheveux soignée très 60's, ses yeux de chat et sa moue malicieuse.

La présence d'Ella Bleu Travolta a été remarquée. Getty Images Europe

Une chose est sûre: la fille de John Travolta et de sa défunte épouse, l'actrice Kelly Preston, n'est pas tombée très loin de l'arbre. Présente aux côtés de son père pour son premier film en tant que réalisateur, Vol de nuit pour Los Angeles, dans lequel elle tient également un rôle, la jeune femme est déterminée à marcher sur les pas de son paternel.

Lourde histoire familiale

C'est d'ailleurs un projet très particulier que venait défendre le duo père-fille sur la Croisette: présenté hors compétition dans la section Festival de Cannes Cannes Première, Vol de nuit pour Los Angeles est l’adaptation du livre pour enfants écrit par John Travolta, en hommage à son fils aîné et grand frère d'Ella Bleu, Jett, disparu tragiquement à l'âge de 16 ans. L'adolescent était décédé des suites d’une crise d’épilepsie pendant des vacances familiales aux Bahamas, en 2009.

Ce qui est loin d'avoir été le seul et dernier drame à frapper les Travolta, puisque la famille a été à nouveau touchée par le deuil en 2020. Kelly Preston est décédée à l’âge de 57 ans, après un long combat contre un cancer du sein.

Le couple d'acteurs, en 2018. Getty Images North America

Dans ce long-métrage, forcément symbolique pour John Travolta et sa fille, l'acteur et désormais réalisateur raconte l'histoire d'un garçon de huit ans, Jeff, qui entreprend un voyage transcontinental vers Hollywood avec sa mère. Une aventure inoubliable pour le jeune passionné d'aviation, des repas à bord aux hôtesses de l'air, en passant par la découverte de la première classe. Ella Bleu y incarne justement l'une des employées à bord, Doris, le premier crush du jeune Jeff.

Le choix du thème aéronautique ne doit rien au hasard, puisque John Travola, outre une carrière d'acteur longue de plus de 50 ans et près de 70 films à son actif, nourrit également une passion profonde pour l'aviation: pilote aguerri, il est capable de manœuvrer un Boeing 747 ou encore un Bombardier Global Express.

L'acteur était méconnaissable à Cannes, avec son béret en laine. Keystone

Juste avant le coup d’envoi de la projection, l'acteur de Grease, 72 ans, presque méconnaissable dans son look de Parisien avec béret et barbe affûtée, a eu la (bonne) surprise de recevoir une Palme d'or d’honneur. «Les films que j’ai préférés dans ma vie ont toujours été les lauréats de la Palme d'or. Je n’arrive pas à y croire, c’est au-delà d’un Oscar», s'est ému l'acteur en recevant la distinction sur scène, sous les yeux de sa fille.

Une jeune femme multi-talents

Non contente de suivre les traces paternelles à Hollywood, Ella Bleu nourrit d'autres passions et poursuit notamment une carrière de chanteuse et de mannequin. «Pour moi, en tout cas, ces deux univers sont indissociables», a-t-elle confié l'automne dernier à Hunger Magazine au sujet de ses diverses performances, à la fois vocales et théâtrales.

L'artiste aux multiples talents, qui compte déjà plusieurs films dans sa filmographie ainsi qu'un EP sorti en 2023, a été décrite par le magazine comme « [faisant preuve] d'un enthousiasme désarmant, parlant de son travail comme un artisan — attentif au rythme, au soin et aux petites décisions qui façonnent une scène ou une chanson.»

Que les détracteurs déjà prêts à hurler au népotisme se préparent: cette graine de star entend bien continuer à faire parler d'elle.

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